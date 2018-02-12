Полторак решил не ехать в НАТО из-за позиции Венгрии

Министр обороны Украины Степан Полторак отказался от планов посетить штаб-квартиру НАТО на текущей неделе из-за решения Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО (КУН). Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Минобороны.

"Визит не состоится из-за отсутствия согласования проведения Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны", – пояснили в военном ведомстве.

Формально речь не идет об "отмене" визита, ведь поездка Полторака в Брюссель не была официально анонсирована. Однако в военном ведомстве не скрывают, что намерены провести на этой неделе "оборонную" встречу КУН.

Напомним, заседание КУН планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления только одной страны-члена Альянса – Венгрии. Будапешт блокирует уже второе министерское заседание. Венгерские власти объясняют, что таким образом оказывают давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

При этом украинские политики отмечают, что блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО играет на руку России.