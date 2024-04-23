"Война не касается Европы": в МИД Венгрии выступили против поставок оружия Украине
По словам Петера Сийярто, стратегия поставки украинской армии вооружения якобы стала провальной, однако лидеры стран Европы не отказываются от нее.
Украина находится "во все более невыгодном положении", а ситуация на фронте все более критическая для нее. Вместе с этим Брюссель в ответ на это поставляет Киеву новое оружие, однако это "не приближает нас к миру", а наоборот — "готовит к мировой войне". Об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в перерыве заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, информирует издание 444.
Дипломат подчеркнул, что несмотря на то, что стратегия передачи вооружений в последние годы якобы потерпела полное фиаско, европейские лидеры от нее не отходят.
"Итак, фактически, реакция Брюсселя на ухудшение ситуации на театре военных действий в Украине заключается в том, чтобы передать как можно больше оружия, уже более 100 000, много миллионов боеприпасов, оружия, миллиарды евро, когда мы очень хорошо знаем, что эта стратегия была полностью провальной в течение последних двух лет", — сказал он. Также Сийярто считает, что поставки оружия не приблизили мир, а лишь увеличили риск затягивания войны и эскалации до мировой войны.
По мнению венгерского министра, свежая поддержка США в размере 61 миллиард долларов, возможно, поможет украинцам остановить россиян, но "нет оснований ожидать большого контрнаступления".
Сийярто считает, что сейчас нужно активизировать мирные усилия, и дипломатия должна стать альтернативой поставкам оружия и единственным способом не допустить новых жертв и разрушений. Кроме того, министр поддерживает присутствие российской делегации на "мирных конференциях".Важно
Также Петер Сийярто убежден, что антироссийские санкции больше навредили европейскому континенту, в частности, и Венгрии, чем России.
"Именно поэтому я еще раз четко дал понять, что, несмотря на все давление, мы не поддержим никаких санкций, которые заставят венгерский народ платить цену этой войны в будущем", — сказал он.
При этом Сийярто не считает, что война как-то касается Европы.
"На Европу не нападают. Ни одна страна-член ЕС или НАТО не подверглась нападению", — выдал он и добавил, что в Будапеште считают своим приоритетом оставаться в стороне от вооруженного конфликта.
15 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Верховной Раде Украины должен присутствовать специальный представитель венгерского национального меньшинства.
Также Фокус писал, что Виктор Орбан назвал Украину"серьезной проблемой" для Европейского Союза.