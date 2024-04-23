"Война не касается Европы": в МИД Венгрии выступили против поставок оружия Украине

По словам Петера Сийярто, стратегия поставки украинской армии вооружения якобы стала провальной, однако лидеры стран Европы не отказываются от нее.

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Украина находится "во все более невыгодном положении", а ситуация на фронте все более критическая для нее. Вместе с этим Брюссель в ответ на это поставляет Киеву новое оружие, однако это "не приближает нас к миру", а наоборот — "готовит к мировой войне". Об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в перерыве заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, информирует издание 444.

Дипломат подчеркнул, что несмотря на то, что стратегия передачи вооружений в последние годы якобы потерпела полное фиаско, европейские лидеры от нее не отходят.

"Итак, фактически, реакция Брюсселя на ухудшение ситуации на театре военных действий в Украине заключается в том, чтобы передать как можно больше оружия, уже более 100 000, много миллионов боеприпасов, оружия, миллиарды евро, когда мы очень хорошо знаем, что эта стратегия была полностью провальной в течение последних двух лет", — сказал он. Также Сийярто считает, что поставки оружия не приблизили мир, а лишь увеличили риск затягивания войны и эскалации до мировой войны.

По мнению венгерского министра, свежая поддержка США в размере 61 миллиард долларов, возможно, поможет украинцам остановить россиян, но "нет оснований ожидать большого контрнаступления".

Сийярто считает, что сейчас нужно активизировать мирные усилия, и дипломатия должна стать альтернативой поставкам оружия и единственным способом не допустить новых жертв и разрушений. Кроме того, министр поддерживает присутствие российской делегации на "мирных конференциях".

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Также Петер Сийярто убежден, что антироссийские санкции больше навредили европейскому континенту, в частности, и Венгрии, чем России.

"Именно поэтому я еще раз четко дал понять, что, несмотря на все давление, мы не поддержим никаких санкций, которые заставят венгерский народ платить цену этой войны в будущем", — сказал он.

При этом Сийярто не считает, что война как-то касается Европы.

"На Европу не нападают. Ни одна страна-член ЕС или НАТО не подверглась нападению", — выдал он и добавил, что в Будапеште считают своим приоритетом оставаться в стороне от вооруженного конфликта.

15 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Верховной Раде Украины должен присутствовать специальный представитель венгерского национального меньшинства.

Также Фокус писал, что Виктор Орбан назвал Украину"серьезной проблемой" для Европейского Союза.