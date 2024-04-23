"Війна не стосується Європи": в МЗС Угорщини виступили проти постачання зброї Україні
За словами Петера Сіярто, стратегія постачання українській армії озброєння нібито стала провальною, проте лідери країн Європи не відмовляються від неї.
Україна перебуває "у все більш невигідному становищі", а ситуація на фронті все більш критична для неї. Водночас Брюссель у відповідь на це постачає Києву нову зброю, однак це "не наближає нас до миру", а навпаки – "готує до світової війни". Про це міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто повідомив на пресконференції в перерві засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, інформує видання 444.
Дипломат наголосив, що попри те, що стратегія передачі озброєнь в останні роки нібито зазнала цілковитого фіаско, європейські лідери від неї не відходять.
"Отже, фактично, реакція Брюсселя на погіршення ситуації на театрі воєнних дій в Україні полягає в тому, щоб передати якомога більше зброї, вже понад 100 000, багато мільйонів боєприпасів, зброї, мільярди євро, коли ми дуже добре знаємо, що ця стратегія була повністю провальною протягом останніх двох років", — сказав він. Також Сіярто вважає, що постачання зброї не наблизило мир, а лише збільшило ризик затягування війни та ескалації до світової війни.
На думку угорського міністра, свіжа підтримка США у розмірі 61 мільярд доларів, можливо, допоможе українцям зупинити росіян, але "немає підстав очікувати великого контрнаступу".
Сіярто вважає, що зараз потрібно активізувати мирні зусилля, і дипломатія повинна стати альтернативою постачань зброї і єдиним способом не допустити нових жертв і руйнувань. Крім того, міністр підтримує присутність російської делегації на "мирних конференціях".Важливо
Також Петер Сіярто переконаний, що антиросійські санкції більше зашкодили європейському континенту, зокрема, й Угорщині, аніж Росії.
"Саме тому я ще раз чітко дав зрозуміти, що, попри весь тиск, ми не підтримаємо жодних санкцій, які змусять угорський народ платити ціну цієї війни в майбутньому", — сказав він.
Водночас Сіярто не вважає, що війна якось стосується Європи.
"На Європу не нападають. Жодна країна-член ЄС чи НАТО не зазнала нападу", – видав він і додав, що в Будапешті вважають своїм пріоритетом залишатися осторонь збройного конфлікту.
15 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у Верховній Раді України повинен бути присутнім спеціальний представник угорської національної меншини.
Також Фокус писав, що Віктор Орбан назвав Україну "серйозною проблемою" для Європейського Союзу.