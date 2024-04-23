"Війна не стосується Європи": в МЗС Угорщини виступили проти постачання зброї Україні

За словами Петера Сіярто, стратегія постачання українській армії озброєння нібито стала провальною, проте лідери країн Європи не відмовляються від неї.

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Україна перебуває "у все більш невигідному становищі", а ситуація на фронті все більш критична для неї. Водночас Брюссель у відповідь на це постачає Києву нову зброю, однак це "не наближає нас до миру", а навпаки – "готує до світової війни". Про це міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто повідомив на пресконференції в перерві засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, інформує видання 444.

Дипломат наголосив, що попри те, що стратегія передачі озброєнь в останні роки нібито зазнала цілковитого фіаско, європейські лідери від неї не відходять.

"Отже, фактично, реакція Брюсселя на погіршення ситуації на театрі воєнних дій в Україні полягає в тому, щоб передати якомога більше зброї, вже понад 100 000, багато мільйонів боєприпасів, зброї, мільярди євро, коли ми дуже добре знаємо, що ця стратегія була повністю провальною протягом останніх двох років", — сказав він. Також Сіярто вважає, що постачання зброї не наблизило мир, а лише збільшило ризик затягування війни та ескалації до світової війни.

На думку угорського міністра, свіжа підтримка США у розмірі 61 мільярд доларів, можливо, допоможе українцям зупинити росіян, але "немає підстав очікувати великого контрнаступу".

Сіярто вважає, що зараз потрібно активізувати мирні зусилля, і дипломатія повинна стати альтернативою постачань зброї і єдиним способом не допустити нових жертв і руйнувань. Крім того, міністр підтримує присутність російської делегації на "мирних конференціях".

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Також Петер Сіярто переконаний, що антиросійські санкції більше зашкодили європейському континенту, зокрема, й Угорщині, аніж Росії.

"Саме тому я ще раз чітко дав зрозуміти, що, попри весь тиск, ми не підтримаємо жодних санкцій, які змусять угорський народ платити ціну цієї війни в майбутньому", — сказав він.

Водночас Сіярто не вважає, що війна якось стосується Європи.

"На Європу не нападають. Жодна країна-член ЄС чи НАТО не зазнала нападу", – видав він і додав, що в Будапешті вважають своїм пріоритетом залишатися осторонь збройного конфлікту.

15 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у Верховній Раді України повинен бути присутнім спеціальний представник угорської національної меншини.

Також Фокус писав, що Віктор Орбан назвав Україну "серйозною проблемою" для Європейського Союзу.