Представник у Раді й мова: Орбан вимагає в України відновити права угорців, — ЗМІ

У Верховній Раді України повинен бути присутнім спеціальний представник угорської національної меншини, впевнені в уряді прем'єр-міністра Віктора Орбана.

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Політики Угорщини розіслали урядам країн-членів Європейського Союзу документ, у якому вимагають в України особливого ставлення до своєї національної меншини. Серед вимог — повернення угорської мови в освіту, щоб дати можливість школярам складати випускні іспити неукраїнською. Про угорські вимоги щодо нацменшини розповіли на порталі "Радіо Свобода".

Журналісти порталу отримали документ, який уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана надіслав європейцям, а також українському уряду. Фотографій документа у статті не розмістили. Натомість процитували основну вимогу угорців: їм потрібно, щоб Україна повернула угорській національній меншині "усі права, які вона мала до 2015 року".

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На порталі перелічили, які саме зміни угорські політики хочуть здійснити в Україні:

відновити право представників нацменшини розмовляти угорською мовою (яке вони начебто втратили);

відновити спеціальне політичне представництво в органах влади на регіональному та державному рівнях;

має бути "спеціальний делегат" у Верховній Раді;

повернути угорську мову у навчальні заклади — школярі мають вивчати усі предмети угорською мовою, на ній же складати іспити і отримувати документи про здобуття освіти.

Також угорцям не сподобався адміністративний поділ України, оскільки через нього їхня нацменшина вже не має 10% у певних регіонах і тому не може отримати представництва. На їхню думку, положення законодавства про ці 10% "не є виправданим у випадку з національними меншинами".

Крім того, у документі, отриманому "Радіо Свобода", перелічується, у які сфери має повернутись угорська мова, щоб повністю замінити українську: "під час виборчих кампаній, референдумів та загалом у суспільному житті".

Зазначимо, у 2023 році в Україні прийняли низку законів, які стосуються національних меншин, — рішення з'явились у відповідь на вимоги, які потрібно виконати для вступу до Європейського Союзу. Зокрема, запрацювали зміни до законів "Про національні меншини", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту" та "Про вищу освіту". Саме в цих документах ідеться про 10% представників нацменшини у певному регіоні та про можливість дітей навчатись рідною мовою.

Угорщина та Україна - представництво нацменшин в органах влади Фото: Скриншот

Угорщина та Україна - мова нацменшин у навчальному процесі Фото: Скриншот

У статті "Радіо Свобода" вказується, що вимоги Угорщини можуть стати на заваді вступу України до ЄС. Зокрема, щоб отримати погодження парламенту Угорщини, потрібно буде виконати усі вимоги угорських політиків.

Угорщина та Україна — деталі

Зазначимо, політики Угорщини після вторгнення РФ і заявки України про вступ до ЄС почали публічно озвучувати претензії та зауваження, які вони мають щодо тих чи інших питань. Зокрема, очільник уряду Угорщини Віктор Орбан тривалий час блокував виділення Україні пакету допомоги ЄС — ішлося про 50 млрд євро на чотири роки. При цьому висувались щораз інші вимоги: по черзі згадували про гроші Євросоюзу для угорців і про права нацменшин.

Врешті, в кінці 2023 року, Угорщина не заблокувала заяву України про вступ до ЄС — Орбан на момент голосування вийшов з зали. Також угорці проголосували за виділення коштів, необхідних для підтримки економіки під час війни з РФ.

Нагадуємо, на початку березня 2024 року Віктор Орбан зустрівся з претендентом на посаду президента США Дональдом Трампом: озвучив позицію американця щодо України. 15 березня угорець заявив, що буде "окупувати Брюссель": політологи пояснили, що це могло б означати.