"Не терпітимемо брехню": в МЗС Угорщини обурилися через заяву Байдена про диктатуру

Голова МЗС Угорщини пояснив США, що в країні регулярно відбуваються демократичні вибори. Тому звинувачення у встановленні диктатури є безпідставними.

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Президент США Джо Байден даремно обвинувачує прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у встановленні диктатури. Тому американського посла термінового викликали в угорський МЗС для пояснень слів Байдена, який начебто "збрехав". Про угорську реакцію на заяву очільник США голова МЗС Угорщини Петер Сіярто розповів у відео, опублікованому на сторінці Facebook.

Голова МЗС Угорщини відповів на питання порталу ATV, журналісти якого попросили прокоментувати події навколо візиту Віктора Орбана до США та реакцію на цю подію від Джо Байдена. За його словами, для надання пояснень до МЗС викликали американського посла Девіда Прессмена: він з'явився на бесіду не до Сіярто, а до його заступника — Левенте Мадяра.

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Сіярто заявив, що Прессмена попросили показати точну цитату Орбана щодо диктатури: де саме політик "прямо заявив, що демократія не працює та що він хоче диктатури". Оскільки такої цитати немає, то Байден оприлюднив "брехню", яка ускладнить двосторонні відносини між країнами.

Також очільник МЗС нагадав, що в Угорщині вже кілька разів відбувалися демократичні вибори, тому звинувачення в диктатурі необґрунтовані.

"Офіційна американська позиція про те, що ми будуємо диктатуру в Угорщині, надзвичайно ускладнює двосторонні відносини, оскільки це шкодить не уряду, а країні, тому що прем’єр-міністр і уряд керують країною не завдяки випадковій лотереї, а на основі народного вибору".

Угорщина та США — деталі

Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини відвідав США в березні 2024 року. Політик зустрівся з 45 президентом США Дональдом Трампом, який намагається стати 47 очільником країни. Візит відбувся незабаром після того, як Трамп, лідер Республіканської партії, здобув перемогу на праймеріз "великого вівторка".

Під час спілкування з Трампом Орбан заявив, що світу начебто "стане краще", якщо до влади в США повернеться його співрозмовник. Після цього ситуацію прокоментував Джо Байден. За його словами, в Угорщині панує диктатура, тому не дивно, що ці політики знайшли спільну мову.

Нагадуємо, однопартійці Трампа в Палаті представників пів року поспіль не погоджуються виділити Україні військову допомогу розміром більш як 60 млрд дол. У березні представники Міноборони США попередили, що подальше зволікання стає дійсно критичним, оскільки руйнуються ланцюжки постачання.

Водночас у мережі повідомили про виділення нового пакету допомоги від США: можливе отримання зброї та спорядження на суму до 400 млн дол.