Нові втрати територій: у США попередили про наслідки ненадання допомоги Україні

За даними американської розвідки, відсутність подальшої американської допомоги може призвести до додаткових територіальних втрат на користь Росії найближчим роком, що вплине не тільки на Європу, а й на Тихоокеанський регіон.

Related video

Представники розвідки Сполучених штатів попереджають про можливі постійні втрати територій України у війні з Росією без додаткової підтримки з боку США. У понеділок вони зазначили, що відсутність додаткової американської допомоги може призвести до регулярних втрат на фронті, оскільки Росія спирається на мережу критично важливих постачальників зброї та значно збільшує імпорт технологій з Китаю. Про це пише американська газета The New York Times.

Так, під час щорічного огляду світових загроз, представленого високопоставленими чиновниками розвідки, було наголошено, що відсутність подальшої американської допомоги може призвести до додаткових територіальних втрат на користь Росії найближчим роком, що вплине не тільки на Європу, а й на Тихоокеанський регіон.

"Відмова від підтримки України може викликати сумніви серед наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні та посилити амбіції Китаю в різних сферах, від Тайваню до Південнокитайського моря", — заявив директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс у своєму виступі перед Конгресом.

Ці прогнози відзначають різкий перелом порівняно із ситуацією роком раніше, коли українські військові перебували в наступі, а російські сили, здавалося, відступали, зазначає видання.

Під час виступів перед сенатським комітетом з розвідки Бернс і директорка національної розвідки Авріл Гейнс наголосили на погіршенні ситуації для України, в якій Росія активно збільшує артилерійські обстріли і нарощує постачання безпілотників та іншого військового обладнання.

"Майбутнє України в боротьбі з Росією видається дедалі туманнішим, особливо з огляду на виробництво боєприпасів, що збільшується, та придбання у Північної Кореї та Ірану", — зазначила Гейнс.

Бернс, який повернувся з України після свого десятого візиту, наголосив, що ситуація перебуває на роздоріжжі і має значення як для безпеки в Європі, так і для американських інтересів у всьому світі.

Він також додав, що якщо Палата представників затвердить виділення Україні 60 мільярдів доларів на військову допомогу, то це дасть змогу Києву продовжити ефективну протидію російській агресії до 2024-2025 років.

Бернс також зазначив, що за останні пів року Україні вдалося знищити 15 російських кораблів.

За наявності додаткового фінансування, вважає Бернс, Україна зможе повернути ініціативу на свій бік до кінця 2024 року або на початку 2025 року, що створить сприятливіші умови для переговорів із російським президентом Володимиром Путіним.

"Україна зможе зберегти свою суверенність, стати сильною країною і закріпитися в західних структурах, забезпечивши собі простір і безпеку для відновлення після агресії Путіна", — сказав Бернс.

Однак він не згадав, чи вимагатиметься Україні поступитися територіями на користь Росії для забезпечення безпеки.

Гейнс підкреслила, що Росія зазнала більше військових втрат, ніж будь-коли після Другої світової війни, але Бернс зазначив, що Путін продемонстрував високу стійкість до економічних санкцій і політичного ризику, пов'язаного з військовими операціями.

Він описав ситуацію на передовій, де Україна опинилася в положенні оборони, а подекуди й у відступі, наголосивши, що без додаткової допомоги від США Україна може втратити значні позиції на передовій.

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року ЗСУ довелося відійти з Авдіївки, яку окупували війська РФ. Бойові дії біля цього населеного пункту тривали з жовтня 2023 року: під час атак росіяни втратили сотні бронемашин і десять тисяч солдатів.

Після окупації Авдіївки ЗС РФ не зупинили натиск. Зокрема, лінія фронту перемістилася далі на захід: втрачено села Ласточкине, Степове, Бердичі та інші.