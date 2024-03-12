Новые потери территорий: в США предупредили о последствиях неоказания помощи Украине

По данным американской разведки, отсутствие дальнейшей американской помощи может привести к дополнительным территориальным утратам в пользу России в ближайший год, что повлияет не только на Европу, но и на Тихоокеанский регион.

Related video

Представители разведки Соединенных штатов предупреждают о возможных постоянных потерях территорий Украины в войне с Россией без дополнительной поддержки со стороны США. В понедельник они отметили, что отсутствие дополнительной американской помощи может привести к регулярным потерям на фронте, поскольку Россия опирается на сеть критически важных поставщиков оружия и значительно увеличивает импорт технологий из Китая. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Так, во время ежегодного обзора мировых угроз, представленного высокопоставленными чиновниками разведки, было подчеркнуто, что отсутствие дальнейшей американской помощи может привести к дополнительным территориальным утратам в пользу России в ближайший год, что повлияет не только на Европу, но и на Тихоокеанский регион.

"Отказ от поддержки Украины может вызвать сомнения среди наших союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе и усилить амбиции Китая в различных сферах, от Тайваня до Южно-Китайского моря", — заявил директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс в своем выступлении перед Конгрессом.

Эти прогнозы отмечают резкий перелом по сравнению с ситуацией годом ранее, когда украинские военные находились в наступлении, а российские силы, казалось, отступали, отмечает издание.

За время выступлений перед сенатским комитетом по разведке Бернс и директор национальной разведки Аврил Хейнс подчеркнули ухудшающуюся обстановку для Украины, в которой Россия активно увеличивает артиллерийские обстрелы и наращивает поставки беспилотников и другого военного оборудования.

"Будущее Украины в борьбе с Россией кажется все более туманным, особенно учитывая увеличивающееся производство боеприпасов и приобретения у Северной Кореи и Ирана", — отметила Хейнс.

Бернс, вернувшийся из Украины после своего десятого визита, подчеркнул, что ситуация находится на перепутье и имеет значение как для безопасности в Европе, так и для американских интересов во всем мире.

Он также добавил, что если Палата представителей утвердит выделение Украине 60 миллиардов долларов на военную помощь, то это позволит Киеву продолжить эффективное противодействие российской агрессии до 2024-2025 годов.

Бернс также отметил, что за последние полгода Украине удалось уничтожить 15 российских кораблей.

При наличии дополнительного финансирования, считает Бернс, Украина сможет вернуть инициативу к своей стороне к концу 2024 года или началу 2025 года, что создаст более благоприятные условия для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

"Украина сможет сохранить свою суверенность, стать сильной страной и закрепиться в западных структурах, обеспечив себе пространство и безопасность для восстановления после агрессии Путина", — сказал Бернс.

Однако он не упомянул, будет ли требоваться Украине уступить территории в пользу России для обеспечения безопасности.

Хейнс подчеркнула, что Россия понесла больше военных потерь, чем когда-либо после Второй мировой войны, но Бернс отметил, что Путин продемонстрировал высокую стойкость к экономическим санкциям и политическому риску, связанному с военными операциями.

Он описал ситуацию на передовой, где Украина оказалась в положении обороны, а иногда и в отступлении, подчеркнув, что без дополнительной помощи от США Украина может потерять значительные позиции на передовой.

Напомним, в конце января 2024 года ВСУ пришлось отойти из Авдеевки, которую оккупировали войска РФ. Боевые действия возле этого населенного пункта продолжались с октября 2023 года: во время атак россияне потеряли сотни бронемашин и десяти тысяч солдат.

После оккупации Авдеевки ВС РФ не остановили натиск. В частности, линия фронта переместилась дальше на запад: потеряны села Ласточкино, Степное, Бердичи и другие.