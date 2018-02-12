У Администрации президента произошло столкновение между сторонниками Саакашвили и полицией

В Киеве на улице Банковой произошло столкновение между сторонниками лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, которые пришли на акцию протеста под Администрацию президента, и полицейскими. Об этом сообщает Укринформ.

Столкновение произошло, когда работники правоохранительных органов стали оттеснять участников митинга с Банковой. После непродолжительной толкотни сторонники Саакашвили начали петь Гимн Украины. Работники правоохранительных органов задержали одного из участников акции протеста.

Сейчас ситуация спокойная.

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Ранее сообщалось, что 12 февраля соратники Саакашвили заявили о его задержании неизвестными в центре Киева.

Со временем Государственная пограничная служба заявила, что Саакашвили вернули в страну, откуда он "прибыл, в нарушение украинского законодательства", то есть в Польшу.

В июле 2017 года Саакашвили указом президента Украины утратил украинское гражданство.

Саакашвили 10 сентября 2017 года попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничный контроль. В сентябре суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

Против Саакашвили возбужден ряд уголовных дел в Грузии, которая уже долгое время добивается от Украины его выдачи.