На Одесчине подсчитали убытки от непогоды 16-21 января

Было повреждено более полутора тысяч опор ЛЭП, что привело к обесточиванию почти 600 населенных пунктов

В Одесской области январская непогода нанесла убытки региону более чем на 47,8 млн грн. Об этом стало известно 12 февраля во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации, передает УНИАН.

В частности, по словам председателя Одесской ОГА Максима Степанова, речь о природных явлениях (штормовой ветер, снегопад, гололедица), имевших место в Одесской области в период с 16 по 21 января, которые специалисты охарактеризовали как "чрезвычайные".

Сейчас в районах области и в обладминистрации завершили подсчет убытков, установлено, что они превысили 47,8 млн грн.

Наибольшая доля ущерба – повреждение опор линий электропередачи. Вследствие шквальных порывов ветра их количество достигло 1750, что привело к массовым отключениям света в населенных пунктах.

Как отметил Степанов, для минимизации последствий непогоды дополнительно утвержден комплекс мероприятий. Прежде всего, это касается модернизации электросетей.

"Вопрос стоит очень остро и требует решения. При этом, обеспечение дизель-генераторами больниц и объектов социальной сферы предусмотрят, в том числе и в районных бюджетах. Еще два важных аспекта: обустройство остановок транспорта всем необходимым и устойчивость мобильной связи", – подчеркнул Степанов.

Необходимые мероприятия обсуждались во время работы регионального штаба по вопросам непогоды, а теперь будут официально утверждены и приняты к исполнению.

План мероприятий планируется утвердить на следующем заседании комиссии.

Напомним, вследствие январской непогоды в Одесской области было повреждено более тысЯЧИ опор воздушных линий электропередач, что привело к обесточиванию почти 600 населенных пунктов. Например, город Измаил остался без воды, электричества и теплоснабжения, город Вилково Килийского района почти неделею был без электро- и теплоснабжения, в очень сложной ситуации оказались жители городов Килия, Арциз и других.

Настолько сильных снегопадов со шквальным ветром в Одесской области не наблюдалось с 1975 года.