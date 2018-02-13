Суд посадил "Тумана" на девять лет

Токмацкий районный суд Запорожской области приговорил разведчика боевиков с позывным "Туман" к 9 годам заключения. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Во время судебных слушаний установлено, что 24-летний уроженец Славянского района в декабре 2015 года по собственной воле вступил в ряды боевиков. Получив позывной "Туман", был назначен на должность разведчика 1-го взвода разведывательной роты 1-й Славянской бригады террористической организации ДНР", - написал он.

Боевик дислоцировался в селе Комсомольское Старобешевского района Донецкой области.

"Пройдя инструктаж в так называемом "Министерстве государственной безопасности "ДНР", осужденный осуществлял наблюдение за военнослужащими Вооруженных Сил Украины. В октябре 2016 сообщника террористов задержали сотрудники СБУ при пересечении блокпоста", - написал Лысенко.

Боевика осудили по статье "участие в террористической группе или террористической организации". Он в суде своей вины не признал.