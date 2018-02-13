Саакашвили стал 93-м по счету выдворенным иностранцем из Украины в 2018 году, - Погранслужба

Государственная пограничная служба в 2018 году выдворила из Украины 93 человека. Последним из них – был лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили. Об этом в эфире 5-го канала рассказал глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-служба ведомства.
"Стоит отметить, что по аналогичной статье с начала года Государственная пограничная служба Украины выполнила поручение соответствующих органов и выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год выдворены - 863 иностранцы", - отметил он.
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Напомним, Михеила Саакашвили 12 февраля задержали украинские силовики и выдворили из страны. Опального политика отправили в Польшу.