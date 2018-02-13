США прямо обвинили Москву в невыполнении минских соглашений

США по случаю третьей годовщины подписания минских соглашений прямо обвинили Москву в невыполнении принятых обязательств и заверили, что санкции против РФ останутся до полного выполнения договоренностей. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, обнародованном 13 февраля, передает Укринформ.

"К сожалению, Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными минскими соглашениями, поддерживая острый конфликт в Украине, который забрал жизни более 10 тыс. человек, в том числе свыше 2,5 тыс. гражданских лиц, а также заставил 1,6 млн украинцев покинуть свои дома", – говорится в документе.

В Госдепе также отметили, что Москва продолжает отрицать свое непосредственное участие в конфликте на Донбассе, хотя силы, возглавляемые РФ, и в дальнейшем запугивают международных наблюдателей СММ и блокируют им доступ к оккупированным территориям.

"Украина приняла законодательство, в том числе об амнистии относительно антиправительственных сил и специальном статусе для Донбасса, что свидетельствует о желании Украины реализовывать минские соглашения", – подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

В этой связи США – во взаимодействии с Францией и Германией – призвали российское правительство прекратить агрессию в Украине.

"Наши санкции будут оставаться действующими, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по минским соглашениям. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, продолжат действовать, пока Россия не вернет полуостров Украине", – отметили в Государственном департаменте США.