Порошенко поговорил по телефону с Путиным, – СМИ

Между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на источник в Администрации президента Украины.

"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности, обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран "Нормандской четверки", которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками", – сообщили в АПУ.

По данным источника издания, беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщина заключения вторых минских договоренностей.

Напомним, последний телефонный разговор лидеров стран "Нормандской четверки" состоялся 24 июля 2017 года. В нем приняли участие президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

С октября 2014 года Администрация президента Украины не сообщала о двусторонних переговорах Порошенко с Путиным, но они периодически проводились.

В частности, в марте 2017 года на Банковой подтвердили два телефонных разговора между президентами Украины и РФ с начала года.

В январе 2018 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между президентами Украины и РФ "имеют место". В Администрации президента Украины, в свою очередь, напомнили, что Порошенко больше трех лет не встречался с Путиным в двустороннем формате. О других формы коммуникации между президентами в АП тогда не упомянули.