Порошенко с Путиным говорили по телефону о крушении Ан-148 и обмене пленными

Во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным президент Украины Петр Порошенко предложил помощь в расследовании авиакатастрофы пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье и обсудил перспективы дальнейшего обмена пленными на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Он (Порошенко, - ред.) говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы", - отметил он.

Также президенты обсудили ход выполнения минских соглашений и ситуацию с освобождением заложников ОРДЛО в обмен на задержанных в Украине пособников боевиков.

"Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", - уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор между Петром Порошенко и Владимиром Путиным состоялся по инициативе украинской стороны.