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Попался. За что НАБУ задержало Геннадия Труханова
Фото: Сироткина Анастасия / Украинское фото

Попался. За что НАБУ задержало Геннадия Труханова

В чём обвиняют мэра Одессы, прятался ли он от антикор­рупционеров в отпуске и есть ли у него российское гражданство?

Диана Давитян - 14.02.18 1764
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"Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Геннадия Труханова", — новость о задержании мэра Одессы появилась в украинских СМИ утром 14 февраля. Двумя часами позже в НАБУ подтвердили, что кроме Труханова задержали и его заместителя Павла Вугельмана. "Всего подозрение вручили восьмерым. На сегодня кроме них, Труханова и его зама задержали ещё 4 фигурантов дела, остальных двоих пока ищем. Пятеро из восьмерых — сотрудники Одесского горсовета, два других — физические лица — руководители компаний и один оценщик", — рассказал на брифинге Назар Холодницкий, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В чём обвиняют Геннадия Труханова?

В экономических преступлениях по трём статьям, в том числе превышении служебных полномочий с целью присвоения, растраты или завладения имуществом. Речь идёт о деле, связанном с одесским заводом "Краян". Общий ущерб от действий одесского городского головы, по оценкам САП, составил около 185 млн грн. Суть в том, что осенью 2016 года Одесский горсовет за 185 млн грн купил у частной компании здание завода стоимостью 11 млн грн. Впрочем, последние цифры тоже завышены почти втрое. На самом деле здание заброшенного завода в начале 2016 года за 3,8 млн грн выкупила литовская компания Uab Naster и успешно продала в августе компании "Девелопмент элит" за 11 млн грн. Мэр Геннадий Труханов в октябре уже давал показания детективам НАБУ по этому делу, правда, как свидетель.

Неуловимый мэр

О том, что из свидетеля его могут переквалифицировать в обвиняемые, Труханов, судя по всему, догадывался, ведь застать его в Украине с 26 декабря было невыполнимой задачей. Сначала он ушёл в отпуск с 26 декабря по 18 января, который затем продлил до 21 января. После отпуска уехал в командировку в Грецию, а оттуда — в Швейцарию до 28 января. Из командировки Труханов отправился в неоплачиваемый отпуск сначала до 8 февраля, а потом продлил его до 11 февраля. Но и на этом квест не закончился и из отпуска он снова уехал в Чехию в командировку.

Общий ущерб от действий одесского городского головы, по оценкам САП, составил около 185 млн грн

Глава САП Назар Холодницкий на брифинге заявил, что у следствия есть все основания полагать, что одесский мэр специально скрывался от следствия: "Это будет проверяться, потому что принимающая сторона не подтверждает, что он был в командировках, как указывал".

Сам Труханов это отрицает. "Официально заявляю, что не намерен ни от чего прятаться. Тем более что правда и закон на моей стороне. Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций", — заявил он.

В каких ещё делах фигурирует Труханов?

О том, что в НАБУ вплотную взялись за одесского городского голову, было известно ещё с конца октября 2017 года. Тогда детективы провели обыски в рабочем кабинете и доме Труханова, а также в офисе подконтрольной ему компании. В результате обысков изъяли два опечатанных пакета с документами. Как объяснили в НАБУ, тогда они действовали "в рамках расследования двух криминальных производств по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками Одесского горсовета и подконтрольных им предпринимателей, как резидентов Украины, так и офшорных юрисдикций". Речь шла о двух делах, в которых фигурирует непосредственно мэр Одессы Геннадий Труханов.

Дело о дорогах

Первое дело — о возможном хищении средств городского бюджета во время ремонта дорог. По версии детективов НАБУ стоимость работ по реконструкции автодорог искусственно завышалась, а полученную прибыль в итоге перечисляли на счета подконтрольных чиновникам горсовета офшорных предприятий.

Аэропорт в подарок

Второе дело касается Одесского аэропорта — по версии НАБУ действия Геннадия Труханова принесли городу ущерб в размере около 100 млн грн. При этом скандал вокруг Одесского аэропорта разгорелся ещё в 2011 году, за три года до того, как Труханов стал мэром. Тогдашний одесский городской голова Алексей Костусев за 355 млн грн и обязательство привлечь ещё 120 млн грн инвестиций передал 75% управления аэропортом местным бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому. Причём цена эта была в несколько раз ниже реальной стоимости. Поэтому в 2014 году Одесский горсовет решил через суд вернуть аэропорт в управление города. Дело было почти выиграно летом 20150-го: суд отменил пункты договора между бизнесменами и городом. Кауфман и Грановский подают апелляцию, и в историю вмешивается уже новый мэр Геннадий Труханов и подписывает с бизнесменами "мировую". Детективы НАБУ убеждены: таких полномочий у городского головы не было, и действовал он в сговоре с предпринимателями.

В каких ещё крупных скандалах засветился одесский мэр?

После того, как в апреле 2016 года журналисты опубликовали расследование Panama Papers о теневых коррупционных схемах, где были упомянуты мировые лидеры и политики, стало известно о возможном наличии у Геннадия Труханова российского гражданства. Кроме того, у мэра Одессы якобы есть офшорные фирмы на Виргинских островах, контролирующие десятки компаний в Украине. Благодаря им, по утверждению журналистов, Труханов за несколько лет заработал на гостендерах около 2 млрд грн.

Сам он своё российское гражданство категорически отрицает. То, что документальных подтверждений нет, признали и в СБУ через несколько дней после публикации расследования.

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