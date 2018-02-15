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Главная » Страна » Турчинов: Россия в 2014 году хотела дойти до Киева

Турчинов: Россия в 2014 году хотела дойти до Киева

Турчинов: Россия в 2014 году хотела дойти до Киева
Александр Турчинов / Фото: facebook.com/rnbou

РФ планировала восстановить власть "марионеточного режима" Януковича

15.02.18 440
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Российская Федерация планировала весной 2014 года после оккупации Крыма взять под контроль юг и восток Украины и восстановить в Киеве власть Виктора Януковича. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе допроса в Оболонском суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, передает 112 Украина.

По его словам, с захвата здания Совета министров и парламента Крыма началась активная фаза оккупации полуострова. В то же время, согласно сообщениям украинской разведки и иностранных партнеров, на северной и восточной границе Украины началась концентрация вооруженных сил РФ для подготовки вторжения на материковую часть Украины.

"1 марта парламент РФ дал согласие президенту Путину использовать ВС РФ на территории Украины и по планам, которые уже потом стали понятными, российских военных и политических руководителей, оккупация Крыма, разоружение украинских частей должна была закончиться именно 1-го марта. С тем, чтобы, оккупировав Крым, спровоцировав гибель мирных граждан в Крыму, начать, пользуясь тем, что в стране хаос, отсутствует власть, начинать без сопротивления вторжение на территорию Украины, чтобы взять под контроль юг и восток Украины, а также установить контроль над Киевом, чтобы восстановить силовым путем власть марионеточного режима Януковича", - сказал Турчинов.

Ранее суд разрешил спецрасследование в отношении Януковича.

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