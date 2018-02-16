В Тернополе двое студентов продавали девушек в сексуальное рабство в Турцию и ОАЭ

В Тернополе двое студентов местного вуза отправляли девушек в сексуальное рабство в Турцию и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Кандидаток злоумышленники и искали в соцсетях. Девушкам за работу за границей обещали от 3 до 6 тыс. долларов в месяц. Главными требованиями были привлекательная внешность и возраст до 25 лет.

О работе начинали говорить только после того, как узнавали, что кандидаты находятся в сложных материальных условиях - имеют на воспитании детей, больных родителей и другие финансовые проблемы. Только после этого работодатели объясняли суть работы. Обязательным требованием было направление фотографии и копии паспорта.

"В ходе проверок выяснилось, что дуэт занимался торговлей людьми. Нелегальный бизнес в областном центре обустроили двое знакомых - двадцатилетний мужчина и двадцатиоднолетняя женщина. Оба - студенты одного из местных вузов", - сообщили в полиции.

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Когда девушки соглашались со всеми условиями, работодатели начинали готовить документы на выезд. Они брали на себя все финансовые расходы на изготовление паспортов, виз, покупку авиабилетов. Эти деньги им возвращали иностранные заказчики.

Куда именно должны были ехать девушки, определяли сами "покупатели" живого товара. В ОАЭ и Турцию отправляли фотографии, после чего заказчики сообщали, кому кто нужен. За девушку, которая подходила для выезда в Турцию, работодатель получал от 500 до 1 тыс. долларов, а за Дубаи - от 1 до 2 тыс. долларов.

В полицию обратились две девушке, которые сначала согласились на предложение, но потом передумали. Преступников задержали в аэропорте "Киев".

По данным правоохранителей, жертвами злоумышленников уже стали пять девушек.