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Главная » Страна » В Киеве почти 20 тыс. бойцов АТО ожидают психологической реабилитации

В Киеве почти 20 тыс. бойцов АТО ожидают психологической реабилитации

В Киеве почти 20 тыс. бойцов АТО ожидают психологической реабилитации
Фото: Минобороны

Государству не хватает средств

16.02.18 19
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В Киеве в очереди на психологическую реабилитацию для бойцов АТО ожидают почти 20 тыс. человек. Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы по делам ветеранов и участников АТО Вячеслав Марченко в интервью Урядовому курьеру.

"На сегодня в Украине свыше 320 тысяч участников АТО, которые получили удостоверения участников боевых действий. В органах соцзащиты зарегистрировались примерно 52%, из них не так много изъявили желание пройти психологическую реабилитацию. В прошлом году средств хватило на 42% от потребности. К сожалению, не все желающие из-за нехватки средств могут попасть на реабилитацию. Если человек пишет заявление в этом году, то на реабилитацию попадет в следующем", - заявил Марченко.

При этом он добавил, что уровень активности ветеранов в разных регионах отличается.

"На самом деле проблема в активности людей. В Киеве и области самая большая очередь таких, почти 20 тысяч человек. А есть области, которые на 100% удовлетворяют потребности", - заявил Марченко.

Напомним, Минобороны хочет в 2018 году построить 184 общежития для контрактников.

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