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Экономика

Украинцам предоставляют компенсацию на приобретение жилья: кто может получить

Компенсация, жилье
Фото: Слово и дело | В Украине предоставляют денежную компенсацию на приобретение жилья

По информации Минреинтеграции, в 2024 году государственную компенсацию планируют выплатить более 2 тысячам человек.

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Некоторые украинцы могут получить от государства компенсацию на приобретение жилья. Как сообщили 19 марта в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в Госбюджете на 2024 год предусмотрели почти 5,75 миллиарда гривен.

Кто может получить компенсацию на приобретение жилья

Отмечается, что получить государственную компенсацию на приобретение жилья имеют право ветераны войны и члены семей погибших защитников и защитниц, а также:

  • лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы (АТО/ООС/мероприятия обороны, участие в боевых действиях на территории других государств);
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы (АТО/ООС до 1 июня 2018 года). Год пребывания в базе данных ВПЛ — до 24 февраля 2022 года;
  • члены семьи лица, погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате АТО/ООС/мероприятий обороны, участия в боевых действиях на территории других государств.
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"Таким образом, может быть выплачена компенсация на приобретение жилья более 2 тысячам человек по трем программам Минветеранов", — говорится в сообщении.

Как получить компенсацию от государства

Сначала гражданам нужно встать на квартирный учет. Для этого понадобятся необходимые документы:

  • справка о зарегистрированном (задекларированном) месте жительства на заявителя и каждого члена семьи или ВПЛ;
  • копия удостоверения участника боевых действий (УБД)/лица с инвалидностью вследствие войны/члена семьи погибшего;
  • справка о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы;
  • копия паспорта или свидетельства о рождении и идентификационного налогового номера всех членов семьи.

С дальнейшими шагами, которые нужно выполнить для того, чтобы подать заявку и получить государственные деньги, можно ознакомиться на инфографике:

Какие документы понадобятся для компенсации Fullscreen
Какие документы понадобятся для компенсации
Как зарегистрироваться на компенсацию Fullscreen
Как зарегистрироваться на компенсацию
Как зарегистрироваться на компенсацию Fullscreen
Как зарегистрироваться на компенсацию
Какие документы понадобятся для компенсации
Как зарегистрироваться на компенсацию
Как зарегистрироваться на компенсацию

В Украине ввели новую финансовую помощь для детей

С 1 апреля 2024 года дети погибших украинских защитников-добровольцев, у которых есть статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины, будут получать обновленные выплаты от государства. Им, в частности, будет предоставляться адресная помощь в повышенных размерах:

  • 7,8 тысячи гривен на одного несовершеннолетнего,
  • 6,1 тысячи гривен - на каждого, если в семье двое и более детей.

"Минветеранов обратилось в Минсоцполитики с просьбой урегулировать вопрос назначения выплат в связи с потерей кормильца членам семей погибших. Как результат, с 1 апреля дети погибших добровольцев получат адресную помощь в повышенных размерах", — отметил исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун.

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Недавно Фокус писал, какие максимальные суммы выплачивают украинцам за поврежденное и уничтоженное жилье. Также напомним, что украинским ветеранам повысили пенсионные выплаты.