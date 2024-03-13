Налоговая скидка в Украине: как получить компенсацию за покупку квартиры

В Государственной налоговой службе объяснили, что сумма налоговой скидки зависит от фактических расходов, а ее максимальный размер ограничивается начисленной зарплатой.

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Государство в 2024 году возвращает некоторым украинцам часть средств, которые были потрачены гражданами на приобретение услуг и товаров за предыдущий календарный год. Например, можно получить компенсацию за покупку квартиры, впрочем, как сообщили в Государственной налоговой службе, рассчитывать на налоговую скидку могут не все граждане.

Кто имеет право на налоговый вычет

Получить налоговый вычет могут только официально трудоустроенные граждане и резиденты Украины. Ведь, чтобы иметь право вернуть налог на доходы физических лиц (НДФЛ), необходимо сначала его уплатить.

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Сумма налоговой скидки зависит от фактических расходов, а ее максимальный размер ограничен суммой начисленной зарплаты. При этом, на налоговую могут не рассчитывать физические лица-предприниматели. Причина: на доходы, полученные в рамках предпринимательской деятельности, эта скидка не распространяется.

Налоговая скидка на недвижимость

Итак, при покупке квартиры налоговую скидку на недвижимость можно получить, если:

оформить недвижимость в ипотеку;

купить недвижимость.

Отмечается, что налоговая скидка рассчитывается не от стоимости недвижимости, а от суммы уплаченных за нее налогов. Обязательным условием для получения услуги является регистрация по купленному адресу недвижимости.

Какие документы для этого необходимы

Чтобы получить налоговое начисление нужно обратиться в налоговую службу. Это можно лично или дистанционно. Также понадобятся некоторые документы, а именно:

копия паспорта и идентификационного кода;

документы, подтверждающие факт покупки недвижимости и право собственности на нее;

справка о размере зарплаты;

сведения о размере уплаченного подоходного налога за предыдущий год (НДФЛ);

сведения о семейном положении.

Налог на недвижимость в 2024 году

Размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр квадратный. Получается, что в 2024 году за каждый дополнительный квадратный метр нужно будет доплачивать 100,5 гривен.

О том, нужно ли платить налог на недвижимость, налогоплательщик узнает до 1 июля, поскольку налоговики предупреждают об этом, прислав письмо с информацией о том, какую сумму нужно уплатить. Оплатить налог нужно через 60 дней с момента, когда было получено уведомление.

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Напомним, ранее Фокус объяснял, сколько налогов уплачивается на зарплату работника в Украине. Также недавно стало известно, что в Украине планируют ввести военный сбор для предпринимателей, чтобы увеличить доходы госбюджета во время войны.