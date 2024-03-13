Налоговая скидка в Украине: как получить компенсацию за покупку квартиры
В Государственной налоговой службе объяснили, что сумма налоговой скидки зависит от фактических расходов, а ее максимальный размер ограничивается начисленной зарплатой.
Государство в 2024 году возвращает некоторым украинцам часть средств, которые были потрачены гражданами на приобретение услуг и товаров за предыдущий календарный год. Например, можно получить компенсацию за покупку квартиры, впрочем, как сообщили в Государственной налоговой службе, рассчитывать на налоговую скидку могут не все граждане.
Кто имеет право на налоговый вычет
Получить налоговый вычет могут только официально трудоустроенные граждане и резиденты Украины. Ведь, чтобы иметь право вернуть налог на доходы физических лиц (НДФЛ), необходимо сначала его уплатить.Важно
Сумма налоговой скидки зависит от фактических расходов, а ее максимальный размер ограничен суммой начисленной зарплаты. При этом, на налоговую могут не рассчитывать физические лица-предприниматели. Причина: на доходы, полученные в рамках предпринимательской деятельности, эта скидка не распространяется.
Налоговая скидка на недвижимость
Итак, при покупке квартиры налоговую скидку на недвижимость можно получить, если:
- оформить недвижимость в ипотеку;
- купить недвижимость.
Отмечается, что налоговая скидка рассчитывается не от стоимости недвижимости, а от суммы уплаченных за нее налогов. Обязательным условием для получения услуги является регистрация по купленному адресу недвижимости.
Какие документы для этого необходимы
Чтобы получить налоговое начисление нужно обратиться в налоговую службу. Это можно лично или дистанционно. Также понадобятся некоторые документы, а именно:
- копия паспорта и идентификационного кода;
- документы, подтверждающие факт покупки недвижимости и право собственности на нее;
- справка о размере зарплаты;
- сведения о размере уплаченного подоходного налога за предыдущий год (НДФЛ);
- сведения о семейном положении.
Налог на недвижимость в 2024 году
Размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр квадратный. Получается, что в 2024 году за каждый дополнительный квадратный метр нужно будет доплачивать 100,5 гривен.
О том, нужно ли платить налог на недвижимость, налогоплательщик узнает до 1 июля, поскольку налоговики предупреждают об этом, прислав письмо с информацией о том, какую сумму нужно уплатить. Оплатить налог нужно через 60 дней с момента, когда было получено уведомление.Важно
Напомним, ранее Фокус объяснял, сколько налогов уплачивается на зарплату работника в Украине. Также недавно стало известно, что в Украине планируют ввести военный сбор для предпринимателей, чтобы увеличить доходы госбюджета во время войны.