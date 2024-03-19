Українцям надають компенсацію на придбання житла: хто може отримати

За інформацією Мінреінтеграції, у 2024 році державну компенсацію планують виплатити понад 2 тисячам осіб.

Related video

Деякі українці можуть отримати від держави компенсацію на придбання житла. Як повідомили 19 березня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, у Держбюджеті на 2024 рік передбачили майже 5,75 мільярда гривень.

Хто може отримати компенсацію на придбання житла

Зазначається, що отримати державну компенсацію на придбання житла мають право ветерани війни та члени родин загиблих захисників та захисниць, а також:

особи з інвалідністю внаслідок війни І та II групи (АТО/ООС/заходи оборони, участь у бойових діях на території інших держав);

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО/ООС до 1 червня 2018 року). Рік перебування в базі даних ВПО – до 24 лютого 2022 року;

члени сім’ї особи, яка загинула (зникла безвісти), померла внаслідок АТО/ООС/заходів оборони, участі у бойових діях на території інших держав.

Важливо

Податкова знижка в Україні: як отримати компенсацію за купівлю квартири

"Таким чином, може бути виплачена компенсація на придбання житла понад 2 тисячам осіб за трьома програмами Мінветеранів", — йдеться у повідомленні.

Як отримати компенсацію від держави

Спочатку громадянам потрібно встати на квартирний облік. Для цього знадобляться:

довідка про зареєстроване (задеклароване) місце проживання на заявника та кожного члена сім'ї або ВПО;

копія посвідчення учасника бойових дій (УБД)/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого;

довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи;

копія паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номера усіх членів сім'ї.

З подальшими кроками, які потрібно виконати для того, щоби подати заявку та отримати державні гроші, можна ознайомитися на інфографіці:

Які документи знадобляться для компенсації Як зареєструватися на компенсацію Як зареєструватися на компенсацію

В Україні запровадили нову фінансову допомогу для дітей

З 1 квітня 2024 року діти загиблих українських захисників-добровольців, у яких є статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, отримуватимуть оновлені виплати від держави. Їм, зокрема, надаватиметься адресна допомога у підвищених розмірах:

7,8 тисячі гривень на одного неповнолітнього,

на одного неповнолітнього, 6,1 тисячі гривень — на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

"Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв'язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців отримають адресну допомогу в підвищених розмірах", — зазначив виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Важливо

Чи потрібно декларувати знищене російськими обстрілами майно: відповідь НАЗК

Нещодавно Фокус писав, які максимальні суми виплачують українцям за пошкоджене та знищене житло. Також нагадаємо, що українським ветеранам підвищили пенсійні виплати.