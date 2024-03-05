Чи потрібно декларувати знищене російськими обстрілами майно: відповідь НАЗК

У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, як громадянам правильно декларувати знищене житло та транспортні засоби під час війни.

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Повномасштабна війна з Росією залишила багатьох українців без житла. Також громадяни втратили велику кількість транспортних засобів унаслідок обстрілів мирних міст армією РФ. Як повідомили в пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), про майно, яке було знищене, громадянам потрібно інформувати у своїх деклараціях.

"Якщо ваш будинок зруйновано, то дані про такий об’єкт підлягають відображенню в розділі 3 "Об’єкти нерухомості" декларації до моменту виключення відомостей про нього з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", — ідеться в повідомленні.

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Це ж стосується й транспортних засобів, відомості про які необхідно відображати в розділі 6 "Цінне рухоме майно — транспортні засоби" декларації до зняття цього знищеного транспортного засобу з обліку.

"Якщо транспортний засіб був знищений чи залишився на тимчасово окупованій території або пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу. Вже після цього транспортний засіб буде знято з обліку", — пояснили в НАЗК.

Право власності на знищене рухоме майно припинять після того, як власник надасть факти, що майно було знищене. Документами, які підтверджують знищення майна, можуть бути:

матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення майна;

довідки органів внутрішніх справ;

акт про пожежу;

офіційні висновки інших установ або організацій, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати факт знищення майна тощо.

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Для цього українцям потрібно відвідати сервісний центр МВС і надати такі документи:

паспорт власника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

техпаспорт транспортного засобу (за наявності);

номери транспортного засобу (за наявності).

Яку компенсацію вже виплатили українцям за знищене майно

В Україні триває третій етап комплексної програми відновлення житла, тож держава продовжує надавати компенсацію власникам житла за завдані агресією Росії збитки. Станом на 24 січня 2024 року 298 українських родин уже стали власниками нового помешкання, а загальна сума держвиплат перетнула позначку пів мільярда гривень.

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Нагадаємо, що станом на 2022 рік, за офіційними даними, в Україні було знищено понад 200 тис. автомобілів. Також Фокус розповідав, чи потрібно громадянам України, які отримали компенсацію за пошкоджене або знищене житло, сплачувати податок із цих грошей.