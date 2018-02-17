Юнкер рассказал Порошенко о перспективах макрофинансовой помощи

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обсудили перспективы выделения Украине очередной макрофинансовой помощи.



Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает пресс-служба главы украинского государства.

Собеседники обсудили перспективы выделения Евросоюзом Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине, а также пути реализации инициативы "Восточное партнерство+".

Президент Еврокомиссии заверил, что Европейский Союз готов усилить всестороннюю поддержку Украины в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Стороны обсудили ход реформ в Украине. Президент Украины отметил важность формирования независимой антикоррупционной инфраструктуры и, в частности, независимого антикоррупционного суда.

Лидеры договорились начать подготовку к следующему, 20-му саммиту Украина-ЕС.

Также была выражена обеспокоенность по поводу реализации Россией проекта "Северный поток-2", который президент Украины назвал политическим.