Климкин рассказал, почему не состоялась "нормандская встреча"

Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - такой главный итог Мюнхенской конференции

В следующий раз во встрече в "нормандском формате" должны участвовать министры иностранных дел четырех стран.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - такой главный итог Мюнхенской конференции. Относительно встречи в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз - у немецкой делегации", - отметил Климкин.

Напомним, встреча глав МИД стран "нормандского формата" была запланирована на 16 февраля, но из-за того, что глава МИД ФРГ был вынужден срочно отбыть в Берлин, она была перенесена на 17 февраля. Однако и в субботу встреча не состоялась.