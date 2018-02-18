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На полях Мюнхенской конференции по безопасности

Климкин рассказал, почему не состоялась "нормандская встреча"

Климкин рассказал, почему не состоялась "нормандская встреча"
Павел Климкин / Фото: twitter.com/pavloklimkin

Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - такой главный итог Мюнхенской конференции

18.02.18 117
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В следующий раз во встрече в "нормандском формате" должны участвовать министры иностранных дел четырех стран. 

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter. 

"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - такой главный итог Мюнхенской конференции. Относительно встречи в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. В этот раз - у немецкой делегации", - отметил Климкин. 

Напомним, встреча глав МИД стран "нормандского формата" была запланирована на 16 февраля, но из-за того, что глава МИД ФРГ был вынужден срочно отбыть в Берлин, она была перенесена на 17 февраля. Однако и в субботу встреча не состоялась.

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