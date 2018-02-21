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Главная » Страна » Украина в рейтинге восприятия коррупции обогнала Россию, но отстала от Молдовы

Украина в рейтинге восприятия коррупции обогнала Россию, но отстала от Молдовы

Украина в рейтинге восприятия коррупции обогнала Россию, но отстала от Молдовы
Фото: PHL

За год наша страна улучшила свою позицию на одно место

21.02.18 144
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Во всемирном рейтинге "Индекс восприятия коррупции" Тransparency International за 2017 год Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 130 место из 180 стран. Об этом сообщает Укринформ.

За год Украина набрала только один балл в рейтинге, в результате чего поднялась на одно место.

"Благодаря тому, что у нас начали попадать в суд дела по ТОП-коррупционерам, что мы все больше используем эффективные механизмы бизнеса и государства, Украина получила балл. Казалось, это - позитив, но в прошлом году мы набрали два. А для того чтобы ворваться в когорту стран Европейского Союза по показателям, нам надо набирать минимум три в год", - рассказал исполнительный директор Тransparency International Украина Ярослав Юрчишин.

В ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции вошли Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Норвегия, Финляндия, Швейцария (по 86 баллов).

Наиболее коррупционными странами в 2017 году, по данным эксперта, признана Сирия, Южный Судан и Сомали.

Юрчишин отметил, что Россия получила 29 баллов, Молдова - 31 балл, Беларусь - 44, Грузия - 56 баллов, Польша - 60 баллов.

Эксперт добавил, что согласно правилам оценивания ноль баллов означает тотальную коррупцию, а 100 баллов - государство не имеет коррупции вообще.

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