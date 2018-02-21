Украина в рейтинге восприятия коррупции обогнала Россию, но отстала от Молдовы

За год наша страна улучшила свою позицию на одно место

Во всемирном рейтинге "Индекс восприятия коррупции" Тransparency International за 2017 год Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 130 место из 180 стран. Об этом сообщает Укринформ.

За год Украина набрала только один балл в рейтинге, в результате чего поднялась на одно место.

"Благодаря тому, что у нас начали попадать в суд дела по ТОП-коррупционерам, что мы все больше используем эффективные механизмы бизнеса и государства, Украина получила балл. Казалось, это - позитив, но в прошлом году мы набрали два. А для того чтобы ворваться в когорту стран Европейского Союза по показателям, нам надо набирать минимум три в год", - рассказал исполнительный директор Тransparency International Украина Ярослав Юрчишин.

В ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции вошли Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Норвегия, Финляндия, Швейцария (по 86 баллов).

Наиболее коррупционными странами в 2017 году, по данным эксперта, признана Сирия, Южный Судан и Сомали.

Юрчишин отметил, что Россия получила 29 баллов, Молдова - 31 балл, Беларусь - 44, Грузия - 56 баллов, Польша - 60 баллов.

Эксперт добавил, что согласно правилам оценивания ноль баллов означает тотальную коррупцию, а 100 баллов - государство не имеет коррупции вообще.