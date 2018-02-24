Документ значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки России замаскировать войну против Украины под миротворческую операцию

В Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса, которым Россия признается государством-агрессором.

Закон "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" был принят Верховной Радой 18 января и подписан президентом Петром Порошенко 20 февраля. Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный контроль.



Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными. Документ возлагает на Россию ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам. Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко поручил придумать замену АТО

Кроме того, законом предусмотрено создание Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины. Командующий объединенных сил назначается президентом Украины по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ. Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины через соответствующие органы военного управления осуществляет планирование, организацию и контроль выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, направление, координацию и контроль за деятельностью военно-гражданских или военных администраций (в случае их образования) в Донецкой и Луганской областях по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".