- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг бил по окрестностям Подлесного из 152-мм артиллерии
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 25 февраля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 воскресенья, 25 февраля
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 3491
- Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 15992
- Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 5717
- Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 1117
- Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 412
- Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 15239
- Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 3990
- В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 1560
- Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 1857
- Время упадка. Лучшие книги февраля 125
- Астрономы показали фото занесенного пылью "Феникса" на Марсе 8875 / 14930
- Следы тяжёлого детства. Пять признаков того, что вы росли в бедности 3797 / 9211
- Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 2607 / 15239
- Хороший бизнес. Топ-5 самых продаваемых в мире премиальных автомобилей 1017 / 5902
- Командный зачет Олимпиады выиграла Норвегия, Украина – на 21-м месте 992 / 1517
- Только для взрослых. Зачем смотреть комедию-детектив "Ночные игры" 945 / 4239
- Макаки Тон Сая. Инструкция по выживанию с обезьянами 913 / 1397
- В Шотландии появится "пивной отель" 626 / 783
- Польская полиция прострелила ноги 13 заробитчанам из Грузии и Украины 603 / 9230
- 666 жилых домов остались без отопления в Харькове 597 / 1187
- Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 34 / 15239
- Страна двух скоростей. Как остановить экспорт умов из Украины 11 / 2977
- 666 жилых домов остались без отопления в Харькове 9 / 1187
- Астрономы показали фото занесенного пылью "Феникса" на Марсе 9 / 14930
- Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 9 / 5273
- Пароль: обнимашки. Отзыв: Дмитрий Гозак 5 / 1673
- Гройсман рассказал о фокусниках, обещающих снизить цену газа в Украине 5 / 1719
- Только для взрослых. Зачем смотреть комедию-детектив "Ночные игры" 4 / 4239
- Кистион утверждает, что прибыльность Укргазвыдобування составляет 250% 3 / 2697
- Хороший бизнес. Топ-5 самых продаваемых в мире премиальных автомобилей 3 / 5902
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.