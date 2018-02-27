Следком РФ обвинил украинского подполковника в убийстве российского журналиста

Российский следственный комитет продолжает фабриковать дела против украинских военных. В этом раз подполковника ВСУ Николая Маломена обвинили в убийстве оператора "Первого канала" Анатолия Кляна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным российского следствия, 29 июня 2014 году Маломен вооружил подчиненных ему военнослужащих на территории войсковой части А-1428 между Авдеевкой и селом Спартак и якобы отдал приказ в случае приближения к части вооруженных или гражданских лиц открывать по ним огонь на поражение без предупреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следком РФ завел дело на Анатолия Гриценко

"В ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военнослужащих, желавшими провести переговоры о возвращении домой военнослужащих срочной службы, не хотевших принимать участие в боевых действиях, и журналистами российских и украинских телеканалов, среди которых был находившийся в служебной командировке оператор отдела операторов службы эфира дирекции информационных программ ОАО "Первый канал" Анатолий Клян", - говорится в сообщении.

Тогда по приказу Маломена военнослужащие якобы открыли в сторону автобуса прицельный огонь, в результате чего Клян получил смертельное ранение.

Напомним, по состоянию на середину января Следком РФ расследовал 146 дел в отношении украинских военных.