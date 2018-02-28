НБУ: Трудовая миграция из Украины в ближайшие годы будет расти

В нашей стране слишком низкие зарплаты по сравнению с соседями

В ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины будет расти, но в среднесрочной перспективе она начнет снижаться. Об этом директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук рассказал в интервью польскому информационному агентству Polska Agencja Prasowa Biznes, передает пресс-служба НБУ.

"Действительно, мы видим, что количество людей, готовых ехать на работу за границу, увеличивается, и такая оценка является обоснованной и соответствует нашим ожиданиям. Мы отмечаем существенную разницу между уровнем заработной платы в Украине и Польше. Оплата приблизительно выше в 3 раза и эту разницу нельзя так быстро выровнять", - отметил Николайчук.

Согласно прогнозам НБУ, в краткосрочной перспективе эмиграция продолжит расти, но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию. Кроме того, в Нацбанке ожидают улучшения качества жизни в Украине.

"В последующие 2-3 года увеличение численности (мигрантов, - ред.) может быть значительным, но мы ожидаем сокращения количества мигрантов в среднесрочной перспективе", - добавил Николайчук.

Напомним, в исследовании неправительственного аналитического центра США Atlantic Council говорится, что массовый выезд украинцев на работу в восточные страны Европейского Союза создает демографический кризис в самой Украине.