"Были вынуждены сменить садик": Шоптенко рассказала об адаптации сына за границей (видео)

Алене Шоптенко пришлось сменить садик для своего сына. Ее неоднократно вызывали к директору из-за того, что ребенок дрался.

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Танцовщица Алена Шоптенко в связи с войной выехала из Украины и сейчас вместе с 5-летним сыном Алексеем находится за границей. В интервью "Я Єдина" она рассказала, о сложной адаптации ребенка в новой стране.

Алена отметила, что сын не очень хорошо ладит с местными детьми. Иногда дело доходит до драк.

"Я не хочу, чтобы мой ребенок знал, что такое бомбы, поэтому мы сразу поехали на Западную Украину. У меня было такое сильное ощущение, что мне нужно ехать именно к своим сестрам в Австрию. Для меня, наверняка, самым сложным на протяжении жизни в вынужденной эмиграции была адаптация моего ребенка. Я, как любая украинская мама, которая находится за границей, хожу к директору учебного учреждения каждую неделю. Из-за поведения. Меня вызывали несколько раз из-за того, что мой ребенок дрался", — поделилась Шоптенко.

Из-за сложившейся ситуации танцовщице пришлось перевести сына в другой детский сад.

"Мы были вынуждены сменить садик. Мне говорили, что ваш ребенок угрожает другим детям", — поделилась Алена.

В новом саду она обратилась к воспитательнице с просьбой, чтобы на поведение мальчика реагировали спокойно.

"Я им сказала, что ребенок из Украины. Ребенок не знает языка, он вывезен из зоны комфорта и у него может быть поведение, которое вам непонятно. Я готова с вами сотрудничать и, если нужно, донесу сыну что-то на родном языке", — рассказала Шоптенко.

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