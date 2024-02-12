"Були змушені змінити садок": Шоптенко розповіла про адаптацію сина за кордоном (відео)

Олені Шоптенко довелося змінити садок для свого сина. Її неодноразово викликали до директора через те, що дитина билася.

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Танцівниця Олена Шоптенко у зв'язку з війною виїхала з України і зараз разом із 5-річним сином Олексієм перебуває за кордоном. В інтерв'ю "Я Єдина" вона розповіла, про складну адаптацію дитини в новій країні.

Альона зазначила, що син не дуже добре ладнає з місцевими дітьми. Іноді справа доходить до бійок.

"Я не хочу, щоб моя дитина знала, що таке бомби, тому ми одразу поїхали на Західну Україну. У мене було таке сильне відчуття, що мені потрібно їхати саме до своїх сестер в Австрію. Для мене, напевно, найскладнішим протягом життя у вимушеній еміграції була адаптація моєї дитини. Я, як будь-яка українська мама, яка перебуває за кордоном, ходжу до директора навчального закладу щотижня. Через поведінку. Мене викликали кілька разів через те, що моя дитина билася", — поділилася Шоптенко.

Через ситуацію, що склалася, танцівниці довелося перевести сина в інший дитячий садок.

"Ми були змушені змінити садок. Мені говорили, що ваша дитина загрожує іншим дітям", — поділилася Олена.

У новому садку вона звернулася до виховательки з проханням, щоб на поведінку хлопчика реагували спокійно.

"Я їм сказала, що дитина з України. Дитина не знає мови, вона вивезена із зони комфорту і в неї може бути поведінка, яка вам незрозуміла. Я готова з вами співпрацювати і, якщо потрібно, донесу синові щось рідною мовою", — розповіла Шоптенко.

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