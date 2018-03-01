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Дело Коханивского

Лидеру ОУН Коханивскому разрешили снять электронный браслет

Лидеру ОУН Коханивскому разрешили снять электронный браслет

Следующее судебное разбирательство назначено на 5 марта

01.03.18 16
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Святошинский районный суд г.Киева избрал лидеру добровольческого движения "ОУН" Николаю Коханивскому, которого задержали 21 октября, меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток без применения электронного браслета.

Как сообщает в четверг пресс-служба Святошинского райсуда, такое решение было принято 28 февраля 2018 года.

В суде отмечают, что обвинительный акт в отношении Коханивского, согласно которому он обвиняется по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), поступил в суд еще 18 декабря 2017 года, после чего судебные заседания пять раз откладывались из-за неявки потерпевшего и защитников обвиняемого в суд.

Во время подготовительного судебного заседания, которое состоялось 28 февраля, суд пришел к выводу о соответствии обвинительного акта требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины и возможности перехода к стадии судебного разбирательства.

Суд признал присутствие рисков ненадлежащего исполнения обвиняемым процессуальных обязанностей, препятствования установлению истины по делу, что может выразиться в давлении на потерпевшего, свидетелей, совершение другого уголовного преступления.

Суд применил к Коханивскому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток без применения электронных средств контроля для надлежащего выполнения обвиняемым своих процессуальных обязанностей, а также назначил судебное разбирательство на 5 марта 2018 года", - сказано в сообщении.

Как известно, 21 октября 2017 года в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУНКоханивского после стрельбы и столкновения с Качмалою, в результате чего один человек получил ранения.

23 октября в Святошинский суд поступило ходатайство старшего следователя районного управления Национальной полиции в Киеве об избрании меры пресечения Коханивскому, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (совершение хулиганства, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

На заседании 23 октября соратники Коханивского, протестуя против переноса заседания на следующий день и других нарушений, которые, по их мнению, допустил суд, заблокировали зал судебных заседаний с помощью мебели и других предметов. 24 октября помещение было разблокировано сотрудниками полиции с применением силы. По результатам операции 30 человек были задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление полиции Киева. Суд по мере пресечения Коханивскому продолжился в другом зале.

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