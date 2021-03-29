По "Делу ЧВК Семенченко" задержали еще одного экс-комбата "Донбасса"

Экс-нардеп Степан Хмара, который хотел стать поручителем задержанного, в зал суда прорывался с боем.

СБУ задержала еще одного фигуранта дела о создании экс-нардепом Семеном Семенченко частной военной компании (ЧВК), сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержан бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал"). В настоящее время суд избирает ему меру пресечения", – сказал источник.

О задержании экс-комбата в Facebook также сообщили командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский и общественный деятель, юрист в "БанкФинПроф" Юрий Хорт.

Хорт написал, что на 10.00 Виногродского вызвали на допрос в СБУ, в 15.30 начался суд по избранию ему меры пресечения, который отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест.

Жительница Мариуполя Галина Однорог опубликовала фото из зала суда.

Коханивский написал, что на суде в качестве поручителя Виногродского выступил правозащитник и экс-нардеп ряда созывов Степан Хмара. "Степан Хмара как поручитель с боем прошел в зал суда, меня же пока не пускают, ссылаются на карантин, но обещают пустить, как начнется заседание, потому что мы поручители", – рассказал он.

[ + – ] Степан Хмара возле здания Печерсокго райсуда

Виногродский является профессиональным военным моряком. В 2014 году вступил в ряды добровольческого батальона "Донбасс", первым комбатом которого был Семен Семенченко, участвовал в операции по освобождению Иловайска. С апреля 2015 по июль 2016 сам возглавлял батальон Национальной гвардии "Донбасс". Под руководством Виногродского батальон оборонял Широкино.

В 2017 году ряд бывших бойцов "Донбасса", в том числе и Виногродского, задерживали за нападение на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий. Впоследствии бывшего комбата отпустили под домашний арест.

Также Виногродский являлся координатором штаба блокады торговли с ОРДЛО.

Напомним, 26 марта Печерский райсуд Киева отправил в СИЗО на 2 месяца экс-нардепа и бывшего руководителя батальона "Донбасс" Семена Семенченко, который является фигурантом дела о создании частной военной компании (ЧВК).

25 марта, Печерский райсуд Киева принял решение отпустить троих задержанных по "делу ЧВК Семенченко" под круглосуточный домашний арест.

26 марта Печерский суд обязал "агента НАБУ" Евгения Шевченко в течение 2 месяцев находиться под круглосуточным домашним арестом. Ему оставили возможность внести залог в размере 5 млн грн.

Ранее Шевченко опубликовал пост, в котором отрицал свою связь с этой ЧВК. "Агент НАБУ" считает, что его сделали фигурантом этого производства после того, как он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в госизмене по кейсу с "вагнеровцами". Семенченко также получил подозрение в уголовном производстве.

24 марта СБУ заявила, что прекратила деятельность незаконной ЧВК, которая состоит из более 150 человек. По информации силовиков, возможными организаторами этой компании являются бывший командир батальона "Донбасс" и народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко.

Фокус разбирался что известно о "ЧВК Семенченко" и деле "агента НАБУ" Шевченко.