Троих задержанных по делу "ЧВК Семенченко" отправили под домашний арест (видео)

Избрание меры пресечения "агенту НАБУ" Евгению Шевченко должно состояться завтра, 26 марта.

Печерский районный суд Киева принял решение отправить всех троих задержанных по "делу ЧВК Семенченко-Шевченко" под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Михаила Рейзина, адвоката Александра Новикова ("Хаммера"), одного из фигурантов этого производства.

Защитник рассказал, что прокуроры ходатайствовали о том, чтобы всех троих добровольцев батальона "Донбасс" — Новикова, Сергея Акимовича ("Акима") и Игоря Орленко ("Соболя") — взяли под стражу.

"Вопрос обжалования будем согласовывать с подзащитным. Наша главная цель была чтобы он не попал под стражу. Мы считаем подозрение надуманным", — отметил Рейзин.

На судебном заседании присутствовал и народный депутат прошлого созыва ВРУ Егор Соболев. Он также сообщил о том, что судья отказала СБУ и Генпрокуратуре в аресте троих фигурантов производства, обязав их на время следствия оставаться дома.

По словам Соболева, завтра, 26 марта, должно состояться еще одно судебное заседание, в ходе которого будут избирать меру пресечения "агенту НАБУ" и бойцу батальона "Донбасс" Евгению Шевченко.

Отметим, ранее адвокат одного Михаил Рейзин рассказал, что его клиенту Новикову якобы сильно разбили лицо во время задержания.

Напомним, 24 марта СБУ заявила, что прекратила деятельность незаконной ЧВК, которая состоит из более 150 человек. По информации силовиков, возможными организаторами этой компании являются бывший командир батальона "Донбасс" и народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Сам Шевченко опубликовал пост, в котором отрицал свою связь с этой ЧВК. Агент НАБУ считает, что его сделали фигурантом этого производства после того, как он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в госизмене по кейсу с "вагнеровцами".

Фокус в отдельном материале разбирался что известно о "ЧВК Семенченко" и деле "агента НАБУ" Шевченко.