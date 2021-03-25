"Агент НАБУ" Шевченко отрицает свою связь с ЧВК, о которой сообщила СБУ

Шевченко утверждает, что следствие по делу началось сразу после того, как он обвинил Андрея Ермака в государственной измене по делу "вагнеровцев".

Евгений Шевченко, который в сообщении СБУ о разоблачении незаконной ЧВК назван "внештатным агентом НАБУ", написал в Facebook, что его не задерживали. Он получил повестку на допрос 29 марта, а суд по избранию меры пресечения должен состояться "на днях".

На суде он изложит свою позицию по этому делу, которую сейчас формулирует с адвокатом. В посте же он привел "несколько простых и очевидных вещей", говорящих о "бессмысленности и необоснованности обвинений СБУ".

Шевченко признал, что осенью 2018 года у него были планы стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане по контрактам Госдепа США. Однако, после заявления президента США Дональда Трампа в конце 2018 о выводе контингента и уменьшение присутствия США в этих странах, этот вопрос стал неактуальным. После этого Шевченко уже не возвращался к этой теме.

Семен Семенченко тем временем создал собственную охранную компанию в Украине, к которой Шевченко "ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имеет никакого отношения". За три года он только раз был на их базе и провел там несколько минут. СБУ это может проверить по биллингам его телефона, утверждает Шевченко.

Он также отрицает свою причастность к найденному оружию и боеприпасам, готов в подтверждение к этому добровольно сдать образцы ДНК, не дожидаясь решения суда.

Шевченко написал и о готовности пройти исследование на полиграфе , чтобы подтвердить, что он "никогда не завозил оружие или взрывчатку в Украину и никогда не имел цели совершить преступления, которые мне инкриминируют".

Отвечая на обвинения СБУ в продаже по завышенным ценам товаров военного и двойного назначения на предприятия "Укроборонпрома", Шевченко напомнил, что эти предприятия проводят все закупки через систему "Прозорро", где побеждает поставщик, предложивший самую низкую цену.

Шевченко также утверждает, что следствие по делу началось полгода назад, сразу после того, "как я обвинил Ермака в государственной измене по делу "вагнеровцев". Все это время за ним якобы велось непрерывное наблюдение, "но не было зафиксировано ни одного совершенного мной преступления".

Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook свой комментарий, назвав эту историю "какой-то дешевой разводкой СБУ, которая просто занимается очковтирательством".

По его словам, эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. "Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет", – написал он.

Саакашвили заявил: "Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине – СБУ".

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала разведчика белорусских спецслужб в Волынской области. По данным спецслужбы, завербованное лицо пыталось привлечь к сотрудничеству военнослужащих ГПС Украины и наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через госграницу.