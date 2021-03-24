Контрразведка СБУ задержала вероятного шпиона белорусского КГБ на Волыни (видео)
По данным спецслужб, подозреваемый изучал надежность границы Украины, а также пытался привлечь военнослужащих к сотрудничеству.
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала разведчика белорусских спецслужб в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, завербованное лицо действовало в интересах КГБ Беларуси. Он собирал данные:
- Защищенности госграницы Украины;
- Порядок охраны границы;
- Техническое оснащение, количество личного состава пограничников на постах;
- Собирал характеристику и компрометирующие данные на пограничников и таможенников.
Для совершения этих действий задержанный пытался привлечь к сотрудничеству военнослужащих ГПС Украины. В СБУ также заявляют, что кураторы задержанного требовали от него наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через госграницу.
Одна из целей также заключалась в том, чтобы создать инфоповод для обвинений Украины в якобы поставках оружия на территорию Беларуси для дестабилизации ситуации в стране.
Мужчине объявили о подозрении по части 1 статьи 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, вчера, 23 марта, Контрразведка СБУ задержала предполагаемого боевика "ЛНР". Мужчина после участия в НВФ, переехал в Россию надеясь получить гражданство. Но этого не случилось, и он вернулся в Харьковскую область, где его и задержали.
18 марта СБУ задержала в Днепре предполагаемого агента-разведчика "МГБ ДНР".