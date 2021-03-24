Контрразведка СБУ задержала вероятного шпиона белорусского КГБ на Волыни (видео)

По данным спецслужб, подозреваемый изучал надежность границы Украины, а также пытался привлечь военнослужащих к сотрудничеству.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала разведчика белорусских спецслужб в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, завербованное лицо действовало в интересах КГБ Беларуси. Он собирал данные:

Защищенности госграницы Украины;

Порядок охраны границы;

Техническое оснащение, количество личного состава пограничников на постах;

Собирал характеристику и компрометирующие данные на пограничников и таможенников.

Для совершения этих действий задержанный пытался привлечь к сотрудничеству военнослужащих ГПС Украины. В СБУ также заявляют, что кураторы задержанного требовали от него наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через госграницу.

Одна из целей также заключалась в том, чтобы создать инфоповод для обвинений Украины в якобы поставках оружия на территорию Беларуси для дестабилизации ситуации в стране.

Мужчине объявили о подозрении по части 1 статьи 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, вчера, 23 марта, Контрразведка СБУ задержала предполагаемого боевика "ЛНР". Мужчина после участия в НВФ, переехал в Россию надеясь получить гражданство. Но этого не случилось, и он вернулся в Харьковскую область, где его и задержали.

18 марта СБУ задержала в Днепре предполагаемого агента-разведчика "МГБ ДНР".