В Харьковской области контрразведка СБУ задержали предпологаемого боевика "ЛНР" (фото, видео)

Во время обыска у задержанного изъяли гранаты РГД-5 и РГО с зажигателями.

Оперативники контрразведки СБУ задержали гражданина Украины, который добровольно состоял в рядах "ЛНР". Об этом сообщает спикер пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Следователям удалось установить, что задержанный по собственной инициативе сотрудничал с российско-террористическими войсками. Он, по данным следствия, входил в состав "Народного ополчения Донбасса", воевал против украинских Вооруженных сил, а также запугивал местное населения.

После участия в НВФ, гражданин отправился в Россию, где хотел получить российское гражданство. Но там он получил тюремный срок за незаконный оборот наркотиков. После его отбывания, экс-боевик вернулся в Украину.

Во время обыска сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с зажигателями.

Фото: Facebook / Vladislav Abdula

На данный момент решается вопрос об объявлении обвинений по статье 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и статье 263 (незаконное обращение с боеприпасами и взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы по статье 258-3.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала бывшую сотрудницу Херсонской ОГА, ее подозревают в организации агентурной сети ФСБ РФ. Дело уже направили в суд.

18 марта СБУ задержала в Днепре предпологаемого агента-разведчика "МГБ ДНР".