Дело передали в суд: экс-сотрудницу Херсонской ОГА обвиняют в создании сети агентов ФСБ

Женщину сотрудники контрразведки СБУ задержали в августе прошлого года.

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшей сотрудницы Херсонской облгосадминистрации. Ее подозревают в организации агентурной сети ФСБ РФ по статье о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следователей, женщина по заданию кураторов из России, организовала сборы разведданных на территории южных областей Украины. Ее завербовали в 2015 году, когда бывшая сотрудница ОГА посещала оккупированный Крым. Она собирала информацию о военных объектах и сотрудников СБУ, данные о деятельности государственных органов и общественных объединений. Собранные данные она передавала по специальным каналам связи и во время выезда на территорию России или в оккупированный Крым.

Женщине инкриминируют часть 1 статьи 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемая и ее адвокаты были уведомлены следователями о завершении досудебного расследования. Они ознакомились с материалами дела и обвинительным актом.

Подозреваемой грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

[ + – ] Задержание подозреваемой. Август 2020 [ + – ] Задержание подозреваемой. Август 2020

Напомним, вчера (9 февраля) СБУ задержала подозреваемого в сборе секретных данных о военных беспилотников для ФСБ России.

Ранее СБУ сообщила о раскрытии агентурной сети ФСБ, которая действовала в Киевской и еще четырех областях Украины. По данным пресс-службы, в группе состояли бывшие спецназовцы и военные разведчики, они пытались переманить к себе чиновников из Вооруженных сил Украины. Во время обысков у них нашли огнестрельное оружие, гранаты, боеприпасы и взрывчатку.