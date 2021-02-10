Справу передали в суд: екс-співробітницю Херсонської ОДА звинувачують у створенні мережі агентів ФСБ

Жінку співробітники контррозвідки СБУ затримали в серпні минулого року.

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишньої співробітниці Херсонської облдержадміністрації. Її підозрюють в організації агентурної мережі ФСБ РФ за статтею про державну зраду. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідчих, жінка за завданням кураторів з Росії, організувала збори розвідданих на території південних областей України. Її завербували у 2015 році, коли колишня співробітниця ОДА відвідувала окупований Крим. Вона збирала інформацію про військові об'єкти і співробітників СБУ, дані про діяльність державних органів і громадських об'єднань. Зібрані дані вона передавала по спеціальних каналах зв'язку і під час виїзду на територію Росії чи в окупований Крим.

Жінці інкримінують частину 1 статті 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України. Підозрювана та її адвокати були повідомлені слідчими про завершення досудового розслідування. Вони ознайомилися з матеріалами справи і обвинувальним актом.

Підозрюваній загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

[ + – ] Затримання підозрюваної. Август 2020 [ + – ] Затримання підозрюваної. Август 2020

Нагадаємо: учора (9 лютого) СБУ затримала підозрюваного в зборі секретних даних про військових безпілотників для ФСБ Росії.

Раніше СБУ повідомила про розкриття агентурної мережі ФСБ, яка діяла в Київській і ще чотирьох областях України. За даними прес-служби, у групі були колишні спецпризначенці і військові розвідники, вони намагалися переманити до себе чиновників зі Збройних сил України. Під час обшуків у них знайшли вогнепальну зброю, гранати, боєприпаси і вибухівку.