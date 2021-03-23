У Харківській області контррозвідка СБУ затримала передбачуваного бойовика "ЛНР" (фото, відео)

Під час обшуку в затриманого вилучили гранати РГД-5 і РГО із запалювачами.

Оперативники контррозвідки СБУ затримали громадянина України, який добровільно перебував у лавах "ЛНР". Про це повідомляє речник прес-центру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Слідчим вдалося встановити, що затриманий за власною ініціативою співпрацював із російсько-терористичними військами. Він, за даними слідства, входив до складу "Народного ополчення Донбасу", воював проти українських Збройних сил, а також залякував місцеве населення.

Після участі в НЗФ, громадянин вирушив до Росії, де хотів отримати російське громадянство. Але там він отримав тюремний термін за незаконний обіг наркотиків. Після його відбування, екс-бойовик повернувся в Україну.

Під час обшуку співробітники спецслужби виявили та вилучили бойові гранати РГД-5 і РГО із запалювачами.

Фото: Facebook / Vladislav Abdula

Наразі вирішується питання про оголошення звинувачень за статтею 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і статтею 263 (незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому може загрожувати до 15 років позбавлення волі за статтею 258-3.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ затримала колишню співробітницю Херсонської ОДА, її підозрюють в організації агентурної мережі ФСБ РФ. Справу вже надіслали до суду.

18 березня СБУ затримала в Дніпрі передбачуваного агента-розвідника "МДБ ДНР".