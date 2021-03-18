СБУ задержала в Днепре предполагаемого агента-разведчика "МГБ ДНР"

Мужчину подозревают в сборе информации о Вооруженных силах Украины в Днепропетровской области.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре предполагаемого агента так называемой "МГБ ДНР". Подробности пресс-служба сообщила на официальном сайте.

По версии следствия, житель временно оккупированной территории Донецкой области был завербован лидерами организации, которая называет себя "спецслужбой" незаконного формирования "ДНР". По заданию террористов он отправился в Днепропетровскую область, чтобы собирать разведданные, в первую очередь о технике и личном составе ВСУ.

"Для получения разведданных, «кураторы» отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений", — передает СБУ. — "Для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт".

Правоохранители провели обыск по месту проживания подозреваемого и обнаружили средства связи с "доказательствами противоправной деятельности", а также оружие и боеприпасы. Следователи объявили мужчине подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины об участии в террористической организации и незаконном обращении с оружием. Сейчас решается вопрос о его аресте на время расследования.

[ + – ] Оружие, изъятое СБУ во время обыска Фото: Официальный сайт СБУ

Ранее Государственное бюро расследований задержало сотрудника СБУ, которого подозревают в похищении жителя Харькова вместе с двумя сообщинками. Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что заложнику угрожали нанесением физического вреда и даже убийством.

"Во время незаконного содержания потерпевшего против его воли он требовал передать им 40 000 евро и 1 600 000 грн (всего почти €90 тысяч, – ред.), которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью", – отметили в ГБР.

Накануне СБУ сообщила о разоблачении канала нелегальной миграции людей в Луганской области. Как выяснили сотрудники спецслужбы, группировка оборудовала мастерскую, где изготовлялись поддельные документы для жителей Ближнего Востока. Некоторые мигранты использовали их для поступления в высшие учебные заведения Украины. Правоохранители провели обыски в Северодонецке и Харькове.