СБУ затримала в Дніпрі ймовірного агента-розвідника "МДБ ДНР"

Чоловіка підозрюють у збиранні інформації про Збройні сили України в Дніпропетровській області.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Дніпрі ймовірного агента так званої "МДБ ДНР". Подробиці пресслужба повідомила на офіційному сайті.

За версією слідства, житель тимчасово окупованої території Донецької області був завербований лідерами організації, яка називає себе "спецслужбою" незаконного формування "ДНР". За завданням терористів він відправився до Дніпропетровської області, щоб збирати розвіддані, у першу чергу про техніку та особовий склад ЗСУ.

"Для отримання розвідданих, «куратори» надали інформатору закриті канали зв'язку, у тому числі для відправлення електронних повідомлень", — передає СБУ. — "Для переміщення по території регіону і ведення зовнішнього спостереження зловмисник використовував власний автотранспорт".

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного і виявили засоби зв'язку з "доказами протиправної діяльності", а також зброю і боєприпаси. Слідчі оголосили чоловікові підозру за статтями Кримінального кодексу України про участь у терористичній організації і незаконному поводженні зі зброєю. Наразі вирішується питання про його арешт на час розслідування.

[ + – ] Зброя, вилучена СБУ під час обшуку Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Раніше Державне бюро розслідувань затримало співробітника СБУ, якого підозрюють у викраденні жителя Харкова разом з двома спільниками. Пресслужба Генпрокуратури повідомила, що заручнику погрожували нанесенням матеріальних збитків і навіть вбивством.

"Під час незаконного утримання потерпілого проти його волі він вимагав передати йому 40 000 євро і 1 600 000 грн (усього майже € 90 тисяч, — ред.), які представники зазначеної компанії помилково вважали своєю власністю", — зазначили в ДБР.

Напередодні СБУ повідомила про викриття каналу нелегальної міграції людей у Луганській області. Як з'ясували співробітники спецслужби, угруповання обладнало майстерню, де виготовлялися підроблені документи для жителів Близького Сходу. Деякі мігранти використовували їх для вступу до вищих навчальних закладів України. Правоохоронці провели обшуки в Сєвєродонецьку та Харкові.