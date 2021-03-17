СБУ перекрыла два канала незаконной миграции на Луганщине и Закарпатье (фото)

Выходцы из Ближнего Востока якобы получали фальшивые документы для поступления в украинские вузы.

Служба безопасности Украины перекрыла два канала нелегальной миграции в Луганской и Закарпатской областях. Подробности сообщает официальный сайт ведомства.

По предварительным данным спецслужбы, на Луганщине правоохранители вышли на межрегиональную группировку, которая незаконно легализировала иностранцев в Украине. В частности, злоумышленники создали мастерскую для изготовления фальшивых документов для выходцев с Ближнего Востока. Некоторые мигранты использовали их для поступления в высшие учебные заведения Украины.

"Своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за «услуги» они получали наличными или через банковские карточные счета", — пишет пресс-служба СБУ.

[ + – ] СБУ нашла поддельные документы во время обыска Фото: Официальный сайт СБУ

Во время обыска у предполагаемого организатора группы в Северодонецке и мастерской на территории Харькова сотрудники правоохранительных органов нашли оборудование для изготовления документов, поддельные паспорта, печати и штампы, а также банковские карты и наличные. Начато уголовное производство.

"Сейчас проверяется причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций", — идет речь в сообщении.

[ + – ] СБУ во время обыска

Как утверждает СБУ, в Закарпатской области раскрыли канал незаконного перемещения иностранцев в Евросоюз через украинскую границу. Предполагаемого организатора задержали во время попытки перевезти трех мигрантов из Центральной Азии мимо пунктов пропуска, решается вопрос о вручении подозрения и мере пресечения.

Ранее СБУ и ГБР провели обыски в Кабинете министров, Верховной Раде, СНБО и МИД из-за подготовки к ратификации "Харьковских соглашений". Правоохранители нашли документы, что бывшее руководство Украины осознавало последствия договоренностей. Так в одном из документов 2010 года указаны многочисленные нарушения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.

Писали также, что ГБР задержало сотрудника СБУ, которого подозревают в похищении экс-руководителя представительства российской компании. По данным Бюро, правоохранитель вступил в сговор с иностранцами и потребовал почти 90 тысяч евро.