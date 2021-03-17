СБУ перекрила два канали незаконної міграції на Луганщині та Закарпатті (фото)

Вихідці з Близького Сходу нібито отримували фальшиві документи для вступу до українських ЗВО.

Служба безпеки України перекрила два канали нелегальної міграції в Луганській та Закарпатській областях. Подробиці повідомляє офіційний сайт відомства.

За попередніми даними спецслужби, на Луганщині правоохоронці вийшли на міжрегіональну групу, яка незаконно легалізувала іноземців в Україні. Зокрема, зловмисники створили майстерню для виготовлення фальшивих документів для вихідців з Близького Сходу. Деякі мігранти використовували їх для вступу до закладів вищої освіти України.

"Своїх клієнтів махінатори підшукували через особисті зв'язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах. Оплату за «послуги» вони отримували готівкою або через банківські карткові рахунки", — пише прес-служба СБУ.

[ + – ] СБУ знайшла підробні документи під час обшуку Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Під час обшуку у імовірного організатора групи в Сєвєродонецьку і майстерні на території Харкова співробітники правоохоронних органів знайшли обладнання для виготовлення документів, підроблені паспорти, печатки і штампи, а також банківські картки та готівку. Відкрите кримінальне провадження.

"Зараз перевіряється причетність іноземців до діяльності міжнародних терористичних організацій", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] СБУ під час обшуку

Як стверджує СБУ, в Закарпатській області розкрили канал незаконного переміщення іноземців у Євросоюз через український кордон. Передбачуваного організатора затримали під час спроби перевезти трьох мігрантів з Центральної Азії повз пунктів пропуску, вирішується питання про вручення підозри і запобіжний захід.

Раніше СБУ і ДБР провели обшуки в Кабінеті міністрів, Верховній Раді, РНБО і МЗС через підготовку до ратифікації "Харківських угод". Правоохоронці знайшли документи, що колишнє керівництво України усвідомлювало наслідки домовленостей. Так в одному з документів 2010 року вказані численні порушення щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Писали також, що ДБР затримало співробітника СБУ, якого підозрюють у викраденні екс-керівника представництва російської компанії. За даними Бюро, правоохоронець вступив у змову з іноземцями і зажадав майже 90 тисяч євро.