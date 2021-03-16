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Политика Заседание СНБО

СБУ провела обыски в Кабмине, Раде, СНБО и МИД из-за "Харьковских соглашений"

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Фото: Flickr | Янукович и Медведев

Обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства еще до подписания знало о последствиях.

Следователи СБУ совместно с Государственным бюро расследований провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "Харьковских соглашений".

Обыски проводились в комитетах Верховной Рады и в ее Главном научно-экспертном управлении, в СНБО, в МИД и в Кабмине.

"Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве", – говорится в сообщении спецслужбы.

Среди прочего, во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания соглашений, осознавало их последствия. В сообщении приводятся фотокопии фрагмента одного из документов 2010 года, в котором указывается на многочисленные нарушения Россией условия пребывания ее Черноморского флота (ЧФ) на территории Украины. В документе делается вывод: "Пребывание ЧФ РФ на территории Украины является существенным дестабилизирующим фактором общественной ситуации в АР Крым и источником проведения на полуострове информационно-пропагандистской кампании, которая демонстрирует нежелание выполнять обязательства в отношении вывода ЧФ РФ с территории полуострова".

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Напомним, Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах. Отмечается, что следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания в апреле 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами ВРУ.

Отметим, по итогам заседания СНБО, которое состоялось 11 марта, было принято решение поручить СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Среди 236 проголосовавших за ратификацию этого документа оказались, в том числе: Владимир Литвин, Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Андрей Деркач и Олег Царев.

Ранее СМИ написали, что подготовкой Харьковских соглашений, за проверку обстоятельств ратификации которых возьмется СБУ, якобы занимался Руслан Демченко. Сейчас он работает первым заместителем секретаря СНБО.

В январе 2021 года ГБР сообщило Януковичу о подозрении за подписание Харьковских соглашений.