СБУ провела обшуки в Кабміні, Раді, РНБО та МЗС через "Харківські угоди"

Знайдені документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави ще до підписання знало про наслідки.

Слідчі СБУ спільно з Державним бюро розслідувань провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації "Харківських угод".

Обшуки проводилися в комітетах Верховної Ради та в її Головному науково-експертному управлінні, в РНБО, в МЗС і в Кабміні.

"Слідчі дії проводилися для встановлення обставин, що підлягають документуванню в кримінальному провадженні", — йдеться в повідомленні спецслужби.

Серед іншого, під час обшуків знайдені документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання угод, усвідомлювало їх наслідки. У повідомленні наводяться фотокопії фрагмента одного з документів 2010 року, в якому вказується на численні порушення Росією умови перебування її Чорноморського флоту (ЧФ) на території України. У документі робиться висновок: "Перебування ЧФ РФ на території України є суттєвим дестабілізаційним фактором суспільної ситуації в АР Крим і джерелом проведення на півострові інформаційно-пропагандистської кампанії, яка демонструє небажання виконувати зобов'язання щодо виведення ЧФ РФ з території півострова".

Нагадаємо, Головне слідче управління СБУ почало досудове розслідування щодо посадових осіб органів державної влади за фактом скоєння державної зради в 2008-2010 роках. Зазначається, що слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання в квітні 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту й процедур під час його затвердження депутатами ВРУ.

Зазначимо, за підсумками засідання РНБО, яке відбулося 11 березня, було ухвалене рішення доручити СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод. Серед 236 тих, хто проголосував за ратифікацію цього документа опинилися, зокрема: Володимир Литвин, Рінат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутиннік, Микола Злочевський, Андрій Деркач та Олег Царьов.

Раніше ЗМІ написали, що підготовкою Харківських угод, за перевірку обставин ратифікації яких візьметься СБУ, нібито займався Руслан Демченко. Зараз він працює першим заступником секретаря РНБО.

У січні 2021 року ДБР повідомило Януковичу про підозру за підписання Харківських угод.