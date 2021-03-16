Требовал почти €90 тыс: ГБР задержало сотрудника СБУ, которого подозревают в похищении человека (фото, видео)

По данным ГБР, сотрудник СБУ якобы похитил экс-руководителя одной из российских компаний.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали работника СБУ, который якобы похитил жителя Харькова и угрозами требовал у него деньги.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, в 2020 году украинский правоохранитель ради личной наживы якобы вступил в сговор с тремя гражданскими лицами, а затем похитил и удерживал экс-руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании.

"Во время незаконного содержания потерпевшего против его воли он требовал передать им 40 000 евро и 1 600 000 грн (всего почти €90 тысяч, – ред.), которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечает пресс-служба Офиса генпрокурора, заложнику якобы угрожали физической расправой и убийством.

В итоге, мужчину отпустили только после того, как он согласился оплатить всю требуемую у него сумму денег.

В ГБР отметили, что всем фигурантам производства сообщено о подозрении, в частности, сотруднику СБУ вместе с двумя сообщниками сообщили о подозрении в незаконном похищении человека и вымогательстве денег (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины), еще одному лицу – в вымогательстве (ч.2 ст. 189 УК Украина).

Позже сотруднику СБУ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Отметим, ранее на Харьковщине правоохранители освободили мужчину, которого похитила преступная группировка и требовала выкуп в 20 тысяч долларов.

Кроме того, недавно сотрудники СБУ вместе с полицейскими задержали в Одессе пятерых членов организованной группы, которые занимались нападениями на людей и похищениями их.

А в Киевской области полиция задержала вооруженных мужчин, которые похитили местного бизнесмена, пытали его и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов.