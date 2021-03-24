Контррозвідка СБУ затримала ймовірного шпигуна білоруського КДБ на Волині (відео)

За даними спецслужб, підозрюваний вивчав надійність кордону України, а також намагався залучити військовослужбовців до співпраці.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала розвідника білоруських спецслужб у Волинській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, завербована особа діяла в інтересах КДБ Білорусі. Він збирав дані:

захищеності держкордону України;

порядку охорони кордону;

технічного оснащення, кількості особового складу прикордонників на постах;

характеристику і компроментні дані на прикордонників та митників.

Для здійснення цих дій затриманий намагався залучити до співпраці військовослужбовців ДПС України. В СБУ також заявляють, що куратори затриманого вимагали від нього налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через держкордон.

Одна з цілей також полягала в тому, щоб створити інфопривід для звинувачень України у нібито постачанні зброї на територію Білорусі для дестабілізації ситуації в країні.

Чоловікові оголосили про підозру за частиною 1 статті 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, вчора, 23 березня, Контррозвідка СБУ затримала передбачуваного бойовика "ЛНР". Чоловік після участі в НЗФ, переїхав до Росії сподіваючись отримати громадянство. Але цього не сталося, і він повернувся в Харківську область, де його й затримали.

18 березня СБУ затримала в Дніпрі ймовірного агента-розвідника "МДБ ДНР".