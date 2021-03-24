Экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали "ЧВК", – СБУ (видео)
Действуя под прикрытием охранных фирм, утверждают силовики, организация вербовала бывших военных, правоохранителей и участников боевых действий.
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что прекратили деятельность ЧВК, состоящую из более 150 человек, возможными организаторами которой являются бывший народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области, а некоторые участники военной компании проходили обучение в центрах подготовки за рубежом.
Организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций, туда вербовали бывших военных, правоохранителей и участников боевых действий.
Сообщается, что СБУ располагает данными о заключении данной организацией контрактов с представителями стран Ближнего Востока с целью организации поставок туда оружия.
По версии следствия, фигурирующие в деле Семен Семенченко и Евгений Шевченко, возможно, разработали противоправную схему по ввозу в Украину товаров двойного назначения из России для последующей продажи по завышенным ценам предприятиям оборонной сферы.
В ходе проведения обысков в офисе организации, а также в местах пребывания фигурантов в Киеве, Киевской и Донецкой областях, сотрудники СБУ изъяли:
- почти 5500 патронов различного калибра;
- 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;
- 4 подствольных гранатомета;
- ручной пулемет Калашникова;
- 2 автоматические винтовки;
- 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;
- 7 помповых ружей;
- 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5);
- 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;
- устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.
Также были изъято финансовая документация, документы по организационной структуре формирования и личные дела участников.
Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала разведчика белорусских спецслужб в Волынской области. По данным спецслужбы, завербованное лицо пыталось привлечь к сотрудничеству военнослужащих ГПС Украины и наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через госграницу.