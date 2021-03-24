Экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали "ЧВК", – СБУ (видео)

Действуя под прикрытием охранных фирм, утверждают силовики, организация вербовала бывших военных, правоохранителей и участников боевых действий.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что прекратили деятельность ЧВК, состоящую из более 150 человек, возможными организаторами которой являются бывший народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". Ее деятельность была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области, а некоторые участники военной компании проходили обучение в центрах подготовки за рубежом.

Организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций, туда вербовали бывших военных, правоохранителей и участников боевых действий.

Сообщается, что СБУ располагает данными о заключении данной организацией контрактов с представителями стран Ближнего Востока с целью организации поставок туда оружия.

По версии следствия, фигурирующие в деле Семен Семенченко и Евгений Шевченко, возможно, разработали противоправную схему по ввозу в Украину товаров двойного назначения из России для последующей продажи по завышенным ценам предприятиям оборонной сферы.

В ходе проведения обысков в офисе организации, а также в местах пребывания фигурантов в Киеве, Киевской и Донецкой областях, сотрудники СБУ изъяли:

почти 5500 патронов различного калибра;

7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;

4 подствольных гранатомета;

ручной пулемет Калашникова;

2 автоматические винтовки;

3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;

7 помповых ружей;

38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5);

16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;

устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Также были изъято финансовая документация, документы по организационной структуре формирования и личные дела участников.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала разведчика белорусских спецслужб в Волынской области. По данным спецслужбы, завербованное лицо пыталось привлечь к сотрудничеству военнослужащих ГПС Украины и наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через госграницу.