Екс-нардеп Семен Семенченко та агент НАБУ Шевченко створили "ПВК", — СБУ (відео)

Діючи під прикриттям охоронних фірм, стверджують силовики, організація вербувала колишніх військових, правоохоронців та учасників бойових дій.

У Службі безпеки України (СБУ) заявили, що припинили діяльність ПВК, що складається з понад 150 осіб, можливими організаторами якої є колишній народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". Її діяльність була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, підготовка членів ПВК проходила на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області, а деякі учасники військової компанії проходили навчання у центрах підготовки за кордоном.

Організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій, туди вербували колишніх військових, правоохоронців та учасників бойових дій.

Повідомляється, що СБУ має дані про укладення цією організацією контрактів з представниками країн Близького Сходу з метою організації поставок туди зброї.

За версією слідства, фігуранти у справі Семен Семенченко та Євген Шевченко, можливо, розробили протиправну схему із ввезення в Україну товарів подвійного призначення з Росії для майбутнього продажу за завищеними цінами підприємствам оборонної сфери.

Під час проведення обшуків в офісі організації, а також у місцях перебування фігурантів у Києві, Київській і Донецькій областях, співробітники СБУ вилучили:

майже 5500 набоїв різного калібру;

7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

4 підствольних гранатомета;

ручний кулемет Калашникова;

2 автоматичні гвинтівки;

3 пістолети і 3 автомати Калашникова АКС і АКС-74;

7 помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ і 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних переговорів.

Також вилучили фінансову документацію, документи з організаційної структури формування та особисті справи учасників.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала розвідника білоруських спецслужб у Волинській області. За даними спецслужби, завербована особа намагалася залучити до співпраці військовослужбовців ДПС України та налагодити канали переправлення зброї і товарів подвійного призначення через держкордон.